Estela Grande habla por primera vez de su nuevo novio: "Estoy muy ilusionada"

Después de su ruptura con Diego Matamoros, Estela Grande vuelve a apostar por el amor. Así lo ha anunciado la influencer en su último vídeo para Mtmad, en el que ha confesado que vuelve a sentirse "ilusionada" en el plano sentimental.

La exconcursante de Gran Hermano VIP agradece el apoyo que recibe cada día por parte de sus seguidores y, por ello, ha querido dar el paso de contar que está enamorada.

La joven modelo no suele dar demasiados detalles sobre su vida privada. "No quiero cantar victoria, no quiero precipitarme, pero os merecéis que os lo cuente: estoy feliz, contenta e ilusionada", ha reconocido.

"Estoy muy bien, nerviosa... No quiero darle muchas más vueltas a esto por ahora, pero os merecéis que os diga que estoy bien. Ya veremos a ver qué pasa. Mi vida ha cambiado mucho estos dos años. Ya os contaré más cosas si todo va bien. Ya sabéis que soy muy reservada con mi vida personal", ha añadido.

Además, la influencer ha aclarado que recuerda a las personas importantes que han pasado por su vida, entre ellas, sus exparejas. "Todas las personas que pasan por tu vida y se quedan un tiempo, no se olvidan", ha contado, aunque no ha mencionado al hijo de Kiko Matamoros.

"Esas personas, para bien o para mal, han estado en tu vida. Siempre van a estar en tu recuerdo. Que dejes de sentir, pues claro que van a desaparecer los sentimientos, sobre todo el de amor. Siempre queda recuerdo, cariño. Me he ido por el lado bueno, pero también puedes tener rabia hacia una persona y hay que pasar página. Yo prefiero pasar página y quedarme con lo bueno", ha zanjado.