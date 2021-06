Mazón, con las "mejores expectativas" para presidir el PPCV: "Ya no hay marcha atrás para el cambio en la Comunitat"

Tras echar su papeleta, ha afirmado que los afiliados están transmitiendo a su equipo "muchísima ilusión y muchísimas ganas de refuerzo para el partido, pero también de cambio para la Comunitat". "Espero que sea un día importante, ya no hay marcha atrás para el cambio en la Comunitat Valenciana", ha aseverado a un mes del XV Congreso del PPCV para proclamar al sustituto de Isabel Bonig.

El todavía presidente del PP provincial de Alicante, que se enfrenta al alcalde de Ayora, José Vicente Anaya, ha defendido que su partido es "el gran instrumento y la gran herramienta" para el cambio en la Comunitat porque lo ve como el único capaz de conseguir un espacio de encuentro.

"Estamos todos muy cansados de siete años de un gobierno en la Generalitat que está trayendo más paro, más listas de espera y más división entre territorios y las personas que opinan distinto al poder en la Comunitat", ha criticado en declaraciones a los medios después de votar en la sede del PP de Alicante.

Para Mazón, lo que hacen en el PP es reforzar su proyecto y "las ganas de ganar por ser ese partido central que logre un espacio de encuentro de la Comunitat Valenciana", algo que cree que ya están consolidando.

UN PARTIDO CON LOS BRAZOS ABIERTOS

Ha garantizado que este proyecto de encuentro puede ser "de conservadores, liberales y socialistas que están hartos de lo que está pasando y que quieren que alguien defienda su tierra sin complejos". Y en esta línea, respecto a la posibilidad de incorporar a afiliados de Ciudadanos, ha insistido en que es un proyecto "de brazos abiertos".

"Si no somos capaces de ganar, no vamos a ser capaces de que Sánchez deje de ser presidente del Gobierno y deje de perjudicar tanto a la provincia de Alicante como a la Comunitat, por lo que será un golpe de efecto para ganar, tenemos que empezar por la Comunitat Valenciana porque así la caída de Sánchez será inevitable", ha dicho.

Al mismo tiempo, ha sostenido que "mucha gente quiere que se defienda su tierra sin mayores divisiones porque en esta Comunitat todavía se divide a la gente por si van a misa o no, según quieren elegir la educación para sus hijos o no, si se habla valenciano o no, y no puede haber más valencianos y alicantinos de primera y de segunda".

Por todo ello ve al Partido Popular como "el gran instrumento y la gran herramienta para el cambio porque ofrece ese espacio de encuentro: Solo lo puede lograr el PP abriendo los brazos a todas las sensibilidades cansadas y que estén con ganas de mirar al futuro".

Mazón ha puesto como ejemplo que en las ciudades donde gobierna el PP no tienen que anunciar una bajada de impuestos o ayudas a la hostelería "porque ya se hace" y, a su juicio, es una magnífica carta de presentación.

"Los alicantinos tenemos derecho a ser valencianos de primera división, que nadie tampoco mire de manera distinta a los castellonenses ni a los valencianos porque todos somos valencianos de primera -ha insistido-. Tenemos derecho a que se defiendan nuestros derechos como no están haciendo ni Pedro Sánchez ni Ximo Puig, por lo que alguien tendrá que hacerlo y ese será el PP".

"PREPARADO" PARA UN ADELANTO ELECTORAL

Sobre las líneas principales de su proyecto, el aspirante ha explicado que han desarrollado "varios" y que el mensaje es que están "preparados" ante un posible adelanto electoral en la Comunitat, además de centrarse en la libertad educativa, la financiación autonómica y el agua del trasvase Tajo-Segura. También aboga por defender a la Comunitat porque "no se está haciendo ante Madrid: Tenemos un Gobierno que mira con subordinación a Cataluña y un Consell que mira con odio a Madrid".

Su objetivo, ha proclamado, es que la gente mire a la Comunitat con orgullo "e incluso con envidia". "Estamos viendo lo que pasa con la financiación, con el agua, con los sectores productivos que no son incluidos en los planes del Gobierno, si es que tiene alguno con Europa: no hay defensa real de la Comunitat por problemas internos en el Partido Socialista, fundamentalmente", ha criticado.

Ante un posible adelanto electoral, ha contestado que no es su competencia "de momento" y que si se decide "no será un problema para el PP" porque estarán "preparados": "Las ganas estarán por encima de cualquier cálculo electoral".

"No sabemos cuándo se convocarán las elecciones autonómicas, pero tenemos claro que el presidente Puig no las convocará cuando más le interese a la Comunitat Valenciana, sino cuando él crea que más le puede interesar a sus siglas y a su gobierno, por lo que estamos preparados aunque fueran mañana mismo con nuestro gran proyecto de encuentro", ha ahondado.

ANAYA

En cuanto a sus expectativas para la jornada electoral interna en el PPCV, ha asegurado que venía con "las mejores después de todo el cariño y apoyo recibido". "Ha sido inmejorable, esperamos que hoy podamos contar victoria pero no contra nadie, sino por el Partido Popular".

Así las cosas, sobre la opción de formar una candidatura "única" con el otro candidato -el alcalde de Ayora, José Vicente Anaya- ha sostenido que su adversario "no es Anaya" sino "un compañero de partido". "Si alzamos una voz de fuerza y unidad, estaremos más cerca del cambio en la Comunitat Valenciana", ha agregado, recordando que fue su voluntad "querer llegar hasta el final, pero también su derecho: No tengo ningún tipo de disyuntiva porque todos juntos vamos a cambiar la Comunitat".