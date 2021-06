Un nadador troba 40 quilos d'haixix en la platja de la Patacona

A les nou del matí, un dels banyistes que estava revisant la col·locació de les boies del pròxim Triatló València Platja del Cabanyal ha trobat un objecte estrany a l'altura del mirador de la Patacona i s'ha adonat que era un fardell d'haixix, informa el cos municipal.

Després de la troballa, el nadador ha avisat la Policia Local i al grup Voluntaris de la Mar d'Alboraia, els quals han carregat amb el fardell fins al port esportiu de Port Saplaya on han custodiat l'haixix. Posteriorment, la Policia Judicial de la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació.

Al llarg del matí d'aquest divendres, diverses embarcacions de la Guàrdia Civil han patrullat per la costa per a supervisar tota la zona on s'ha trobat la droga.