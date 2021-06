Torrent asegura que "Catalunya está recuperando la vida social y económica"

"Aún no es una cifra para celebrar, no son los datos que queremos tener, pero es un indicador muy positivo, y no solo para las personas que han conseguido un puesto de trabajo y por su entorno, sino porque nos indica que la actividad económica se está recuperando", ha dicho Torrent en la inauguración de la Fira de Sant Josep de Mollerussa (Lleida), ha informado la conselleria en un comunicado.

En el acto de inauguración de la fira, que este año excepcionalmente se celebra del 4 al 6 de junio tras la cancelación de la anterior edición por la Covid-19, el conseller ha destacado que lo importante de esta edición es "precisamente volver a estar".

Y que la recuperación económica debe basarse en la formación, el talento y el valor añadido de las empresas, ha añadido.

El conseller ha afirmado que el Govern tiene que ser capaz de transformar el sistema productivo en uno más fuerte, más competitivo y más justo y que para ello quiere ayudar al tejido empresarial a posicionarse en un momento crítico, a avanzar, adaptándose a la nueva realidad postcovid, "apostando por proyectos estratégicos para el país, algunos vinculados la automoción y al concepto de movilidad, y otros ligados a la transición energética".

En esta apuesta, el conseller de Empresa y Trabajo ha señalado que "es absolutamente indispensable conseguir grandes consensos sociales".

En la Fira de Sant Josep de Mollerussa, que tradicionalmente se celebra en marzo y este año de manera excepcional entre este viernes y el domingo, participan más de 150 expositores en 13.000 metros cuadrados.