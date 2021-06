Telecinco ya ha anunciado la emisión de la nueva temporada de la docuserie de Rocío Carrasco para este otoño. La hija de Rocío Jurado seguirá respondiendo a varias incógnitas tras casi 20 años de silencio, esta vez hablará de su familia y de por qué ya no tiene relación con gran parte de los Mohedano, entre los que se encuentran Amador Mohedano, Gloria Mohedano, José Antonio Rodríguez, Rosa Benito y Ortega Cano.

Rosa Benito ha sido de las primeras de la familia en reaccionar al tráiler de la nueva temporada del documental en el que se presenta a parte de la familia de Rocío Carrasco junto a palabras como "hipocresía", "avaricia" y "venganza". La colaboradora de Ya es mediodía ha sido muy contundente con su sobrina y le ha pedido que sea sincera y que reconozca algunos de los buenos momentos que ha podido compartir con los Mohedano.

"Me falta la palabra amor porque ha sido una persona muy querida, ha sido una persona que ha tenido muchísimo amor y yo espero que en ese recorrido que va a hacer también cuente cosas bonitas", ha comentado la cuñada de Rocío Jurado tras ver el tráiler. Seguidamente, la tertuliana ha cambiado y se ha posicionado del lado de la familia Mohedano: "Ella que está cogiendo este micrófono que es la televisión para que la apoyen con el maltrato, yo me pregunto si esto va a ser un maltrato mediático para nosotros, para la familia"

"Todo eso es un maltrato mediático hacia los Mohedano y vamos a ver qué es lo que pasa", ha añadido la exmujer de Amador Mohedano haciendo referencia a los calificativos que se proyectan en el tráiler. La colaboradora se ha dirigido a la audiencia y ha comentado que no entiende como hay gente que está deseando que llegue otoño para que se emita el documental; "a mí me gustan las cosas bonitas, me gusta la paz, no me gusta el odio, el odio no conlleva a nada. El odio contra el odio lleva a más odio y lleva dolor", ha añadido.

Esta vez Rosa Benito se ha dirigido a su sobrina: "A mí me gusta la risa, la paz, verla sonreír. Que cada uno hacemos nuestra vida, por supuesto, pero odio contra odio... A mí me gusta la felicidad". La colaboradora ha vaticinado que si el documental ofrece todo lo que promete, "conllevará dolor" y ha defendido que no merece la pena. "Ya que ella ha hecho estos 12 capítulos quejándose de que ha sido una persona en todos los sentidos maltratada...", ha añadido.

El trailer que se ha marcado Telecinco para la segunda temporada de Rocio Carrasco "En el nombre de Rocio" podría haberlo hecho perfectamente Netflix, ha sido increíble #RocioSeguirViva pic.twitter.com/TFHWlOtQc2 — Salseo💫 (@TVSALSEO) June 2, 2021

Asimismo, la colaboradora de Telecinco ha denunciado que se utilice una entrevista en la que Rocío Jurado defiende a su hija para anunciar una serie documental que va en contra de otra parte de su familia. "Lo que está haciendo su madre es un llamamiento a la prensa que están destruyendo la imagen de su hija por haberse separado y ese es el llamamiento que hace su madre, su madre no lo hace por la familia. Su madre tuvo a su familia hasta el mismo momento en el que dejó de respirar", ha sentenciado Rosa Benito.