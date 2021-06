Concluye la marcha sindical para exigir la reapertura este verano del parque de atracciones Tívoli World

La secretaria general del Sindicato de Servicios de CCOO de Málaga, Lola Villalba, y el secretario de Hostelería y Turismo de UGT en Málaga, Sergio de Oses, han valorado la marcha llevada a cabo y el encuentro con Navarro, quien, según los sindicalistas, les ha trasladado el interés por solucionar la situación que afecta a este centro de ocio de la Costa del Sol.

Villalba ha indicado que Navarro les ha mostrado "su preocupación por la situación que vive este parque de atracciones y su plantilla. Al respecto, ha asegurado que va a trasladar esta situación al alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, para buscar una fórmula en la que se pueda sentar a la dirección de Tívoli World, la empresa Tremón".

Por su parte, De Oses ha agradecido, en declaraciones a Europa Press, que la delegada les haya recibido y trasladado "que no es la Junta la que puede ayudar como se está trasladando". "Nos traslada su predisposición para ayudar cuando la Junta realmente pueda hacerlo y que no dudemos que están muy pendientes del problema de Tívoli", ha valorado el sindicalista de UGT.

Ha añadido que los partidos políticos "pueden estar de acuerdo o no pero Tremón no traslada qué desea hacer con el parque, y mucho me temo que lo único que pretende es dejarlo morir y que los trabajadores terminen en el Fogasa". Pese a ello, De Oses ha admitido que aún tiene "esperanzas en que le competa a quien le competa, esos terrenos no puedan ser utilizados para otra cosa que no sea un parque de atracciones, y así, y solo así, tal vez, Tremon se replantee su posición".

En los mismos términos, Lola Villalba ha lamentado que la empresa no haya explicado lo que quiere hacer con el parque de atracciones, por ello, ha exigido "que se pronuncie urgentemente", y ha alertado de que "mucho nos tememos que, ante la actitud de la misma, parece que quiere dejar morir Tívoli y hacer un despido colectivo, pero esto es algo que no podemos permitir ni los sindicatos, ni esta plantilla, ni las administraciones".

Respecto a la segunda jornada de esta marcha, que se ha prolongado cuatro horas, ha recorrido desde el aparcamiento de Ikea hasta la Delegación del Gobierno andaluz en Málaga para exigir una soluciónurgente al parque de atracciones Tívoli World, que permanece cerrado "y en principio no ha previsión de apertura para esta temporada de verano".

El acto de hoy forma parte de un calendario de movilizaciones convocadas por las organizaciones sindicales CCOO y UGT donde persiguen la apertura de este centro emblemático para la Costa del Sol, y a su vez el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, que son alrededor de un centenar.