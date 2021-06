María José Campanario confirma que no ha sufrido una recaída de su enfermedad

Días después de que la revista Semana contara que la esposa de Jesulín de Ubrique, María José Campanario, había sufrido recientemente una recaída en la fibromialgia que padece, ella misma ha desmentido dicha información, tal y como ya hizo esta semana en una conversación con 20minutos.

La odontóloga ha acudido a Madrid para acompañar al torero a la grabación de un nuevo programa. De esta forma, ambos han aprovechado para reencontrarse con su hija, Julia. En la capital, Campanario ha respondido a las preguntas de los periodistas

"Estoy bien", ha insistido la de Badalona, muy sonriente, tras ser preguntada por su estado de salud y su supuesto ingreso en el hospital. "Ya lo desmentí", ha añadido educadamente.

La mujer de Jesulín de Ubrique explicó a este medio que es cierto que visitó el hospital, pero "no fue nada". "Tuve que ir, pero no es verdad que he tenido ninguna crisis", contó.

Además, la odontóloga también mencionó a Andrea Levy, concejala del PP: "Le doy las gracias, porque sí, es duro, pero quiero insistir en que no he tenido ninguna crisis".