El PP pide a la Junta que sea "valiente" para flexibilizar las restricciones de hostelería y ocio nocturno

En declaraciones a los medios de comunicación en Mérida, ha subrayado que el sector turístico y hostelero "se ha dejado muchos empleos y negocios en el camino" durante la pandemia, y en este sentido ha reconocido que se podían entender las medidas restrictivas mientras hubiese una "incidencia alta" y presión hospitalaria "elevada", pero la situación ha cambiado en las últimas semanas.

"La vacunación sigue avanzando, se está logrando esa ansiada inmunidad", ha señalado Parejo, quien añade que la presión hospitalaria y la incidencia son bajas. "Nadie entiende que se sigan manteniendo restricciones" a un sector que "lo ha pasado francamente mal".

Así, se ha hecho eco de las reivindicaciones de una asociación de empresarios con la que ha mantenido un encuentro, que reclaman, más que ayudas, poder trabajar. Un sector, ha añadido, que "ha sido señalado, ha sido demonizado", y que ahora, con la actuales condiciones de apertura hasta las 2,00 horas es "imposible trabajar".

Parejo insiste en que "no tiene sentido" que se esté fomentando el ocio "no controlado" en detrimento del controlado, pues al no haber toque de queda la gente "puede estar en un piso, un chalet o en la calle", y sin embargo "no puede estar en un bar o una terraza sentado tomando algo donde va a estar controlado, cumpliendo medidas de seguridad y protocolos sanitarios".

Tampoco tiene sentido, subraya, que el Gobierno esté ahora "imponiendo" a las CCAA lo que tienen que hacer, y mientras algunas de estas regiones, entre las que ha citado el País Vasco, Madrid, Castilla y León o Andalucía, están "alzando la voz", el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara "se solidariza con el sector pero guarda silencio".