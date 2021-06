Maroto defèn que el Govern està centrat en la vacunació i "serà Sánchez qui prenga decisions"

20M EP

NOTICIA

La ministra de Turisme, Reyes Maroto, ha assegurat aquest divendres que el Govern està centrat en la vacunació com "la millor medicina" per a la recuperació econòmica i no en canvis dins de l'executiu. "Eixa és la nostra prioritat, la resta serà el president qui decidisca: d'ell depèn que hi haja o no canvi", ha asseverat.