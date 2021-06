Este jueves, un día después del final de la serie documental de Rocío Carrasco, Ana María Aldón se presentó en el photocall de un evento, pero, al contrario de lo que se esperaba, lo hizo sola, pues Ortega Cano no se encontraba bien.

El torero lleva tiempo aquejado de problemas del corazón y, además, recientemente superó la Covid, por lo que no pasa por su mejor momento de salud, además de que ha de hacerse diferentes pruebas.

Y parece que ese fue el motivo de su ausencia: "No está muy bien. Le han hecho un TAC coronario con contraste hoy y no se encuentra bien". La prueba, que estaba relacionada con sus problemas del corazón, han hecho que tuviera que quedarse en casa. "Pero anímicamente está bien, y físicamente también", declaró a los reporteros de Europa Press.

Pero después, le preguntaron por el tema estrella en la actualidad, el documental de Rocío Carrasco: "Él no ha visto ningún episodio. Y yo no le he comentado nada".

"Yo tengo mi opinión pero... Tampoco me apetece compartirla, me apetece divertirme, que ya bastante tenemos", respondió después y aseguró que Ortega Cano "no está nervioso" con que Rocío Carrasco vaya a hablar de él en la segunda parte de la docuserie, En el nombre de Rocío.

Después, le preguntaron sobre las declaraciones del diestro en las que nombraba como portavoz de la familia a José Antonio Rodríguez, marido de Gloria Mohedano, y ella justificó sus palabras: "Pero eso fue un poco más por el tema de estar todos los días preguntándole, entonces dijo 'bueno, cualquier cosa, a él'".