El Consell ratifica l'acord per a la distribució de l'increment addicional de la massa salarial al sector docent

La Llei 6/2018, amb la finalitat de complir l'II Acord Governe-Sindicats per a la millora de l'ocupació pública i de les condicions de treball, preveu un increment addicional de fins al 0,25% corresponent a l'exercici 2019 i de fins al 0,30% per a l'exercici 2020 de la massa salarial.

Els dos increments es poden destinar a, entre altres mesures, la implantació de plans o projectes de millora de la productivitat o l'eficiència, la revisió de complements específics entre llocs amb funcions equiparables, l'homologació de complements de destinació o l'aportació a plans de pensions.

L'acord subscrit per la Conselleria amb les organitzacions sindicals fixa que l'increment del 0,25% de la massa salarial addicional de l'exercici de 2019, per un import de 3.586.980 euros, es destine a implementar un complement econòmic compensatori per a tot el personal docent que demane reducció de jornada per cura directa de fills menors des de 12 anys i persones majors dependents, amb la finalitat de reduir la bretxa salarial de gènere.

L'acord també estableix que la distribució de l'increment del 0,30% de la massa salarial addicional de l'exercici 2020, per un import de 4.880.000 euros, es destine a tres mesures diferents.

D'una banda, s'invertiran 2.525.000 euros a compensar-li la diferència salarial, durant l'any de pràctiques, al personal funcionari docent que amb anterioritat haguera prestat servicis en la mateixa administració com a personal funcionari interí o com a contractat laboral.

Paral·lelament, es destinaran 1.600.000 euros a incrementar el complement econòmic compensatori, establit a partir de la distribució del 0,25% de la massa salarial de 2019, per a totes les persones al fet que demanen excedència per cura directa de fills menors de 12 anys i de persones majors dependents, amb la finalitat de reduir la bretxa salarial de gènere.

La tercera mesura, amb una inversió de 755.000 euros, va dirigida a reforçar l'estructura administrativa adscrita a la gestió del personal docent temporal mitjançant la creació de llocs de treball en la Direcció general de Personal Docent.