Mallada (PP) afirma que la 'desescalada' del ocio nocturno permitiría "controlar lo que pasa en la calle"

"No lo estamos controlando en este momento y la apertura del ocio nocturno permitiría de una manera reglada controlar la situación", ha afirmado este viernes en Avilés a preguntas de los medios durante una visita a la Feria del Queso de Avilés.

En ese sentido, Mallada ha resaltado la necesidad de coordinar la gestión sanitaria con el permiso para la actividad económica. "No podemos estar pendientes de las subidas y bajas de niveles", ha indicado, para reclamar que se permita la reapertura "con medidas de seguridad" acordadas con el sector la actividad económica.

La 'popular' ha recordado que la Junta General aprobó por unanimidad, con el voto favorable del PSOE, la 'desescalada' del ocio nocturno a lo largo de junio para que el 1 de julio pueda abrir hasta la hora establecida en la licencia.

"El Gobierno ha dado marcho atrás después de apoyar en el parlamento esta medida del PP", ha dicho, para reclamar escuchar a los sectores y cumplir los mandados del parlamento, junto a seguir con las medidas sanitarias.

LA VEGA

Por otro lado, preguntada por la situación de la Fábrica de La Vega, después de que el presidente Barbón y el alcalde de Oviedo Alfredo Canteli se comprometieran a trabajar de la mano para recuperar los terrenos para la ciudad, Mallada ha recordado que Canteli lleva dos años reclamando al jefe del Ejecutivo "que se involucre".

"Yo sinceramente de las palabras de Barbón cada vez me creo menos, no basta con buenas palabras y hablar de consenso, lo que tiene que hacer es demostrar hechos y en dos años de legislatura no lo ha hecho", ha sentenciado.