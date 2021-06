Oltra confia en la "disciplina col·lectiva" i demana mantindre la responsabilitat després de la fi del toc de queda

Així s'ha pronunciat la vicepresidenta en la roda de premsa posterior al ple del Consell, on ha considerat que les mesures acordades aquest dijous "són suficients" per a mantindre la "prudència" i el lema de "vida i llibertat".

Per açò, ha apostat per "donar passos poc a poc" que facen que "seguim sent la comunitat amb millors xifres quant a contagis i ocupació de llits i UCIs". "Volem que seguisca així, amb una millor salut i un índex de contagi més baix, i avançant a una velocitat important la vacunació massiva, tindrem una millor recuperació econòmica, i això ho veuran tots els sectors", ha agregat.

Respecte a l'oci nocturn, ha indicat que podrà reobrir "després de molts mesos" i en la mesura que les coses "seguisquen anant bé i la vacunació avance", s'avançarà també que els sectors "puguen tindre més horari per a treballar". "Pas a pas, però amb pas ferm", ha asseverat.