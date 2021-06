Trabajadores de Palacios critican que se les culpe del brote en la empresa: "Ni fiesteros ni irresponsables"

En rueda de prensa, Charo Pérez García, de la Sección Sindical de USO en el Grupo Palacios; y los delegados de Prevención en Granderroble Desserts (nombre de la sección afectada) Bárbara Peñaloza y Jorge González Piérola, han lamentado en concreto que, por parte de director general de Salud, Peio Latasa, se haya dicho que el brote se ha extendido debido eventos privados celebrados por los trabajadores, como comidas o cenas.

En este momento, según los datos que se han facilitado desde el Gobierno regional, hay 77 los casos positivos, en 14 municipios, derivados del brote. De éstos, 37 son trabajadores de la empresa y 40 se han identificado entre contactos relacionados en otros ámbitos. La mayoría de los afectados tienen entre 20 y 40 años. Hay dos personas ingresadas, una de ellas en la UCI.

"No somos ni unos fiesteros ni unos irresponsables", ha afirmado Pérez García, quien ha relatado, además, que, desde que se notificó el inicio del brote "hemos ido llamando al menos 17 veces al teléfono que tiene Salud sobre el coronavirus, para informar de la situación de la empresa, y hemos dejado incluso mensajes en el contestador, pero aún estamos esperando una respuesta".

Por eso, ha cargado contra "el sistema", así como contra Latasa y contra un directivo de la propia firma, que, en una entrevista concedida a un medio de comunicación, también suscribió la explicación de que la extensión del brote se debe a celebraciones privadas. "Los trabajadores somos profesionales, los protocolos se respetan", ha subrayado Charo Pérez en este sentido.

Ha hecho la responsable sindical una breve cronología del brote, que se notificó por primera vez el pasado 27 de mayo, con 5 casos positivos. "El día 28, parte de la plantilla comenzó a sentirse mal, y saltaron las alarmas, por lo que enviamos un email a la empresa pidiendo una reunión", ha señalado Pérez. Acto seguido, se hizo el primer cribado, a los 120 trabajadores de la planta de postres, del que salieron 18 positivos.

Con estos datos, ha proseguido la representante sindical, "pedimos desde USO que se suspendiera el turno de tarde y que, a lo largo del fin de semana -el 28 de mayo era viernes- se procediera a la desinfección de la planta, para que la gente pudiera llegar a trabajar el lunes con total tranquilidad". Además, "ofrecieron que, quien tuviera miedo, no fuera a trabajar", algo a lo que se sumaron solamente tres empleados.

Comenzaron entonces las llamadas al teléfono de Salud, "siete en en concreto, pero no cogieron y se dejó mensaje en el contestador explicando la situación". El 31 de mayo, se realizó el segundo cribado, en este caso, ya a los 515 trabajadores de la factoría completa de Albelda, del que salieron 28 positivos.

Por eso, "volvimos a pedir una reunión con la empresa, y que cerraran la planta por los datos tan elevados". Y, según el relato de Charo Pérez, fue ella misma la que, en aquel momento, realizó las llamadas a Salud, "10 en total", dejando de nuevo mensaje en el contestador "y para las que continuamos también sin ninguna respuesta". Posteriormente, se recurrió a la Inspección de Trabajo y al IRSAL, que realizaron la inspección "de la que no tenemos tampoco información".

Fue entonces cuando surgieron las primeras declaraciones de Peio Latasa "con las que nos hemos sentido culpabilizados y criminalizados, es vergonzoso que se busquen culpables de esa manera, cuando lo que hay que buscar son soluciones". "La gente está inquieta, tiene ansiedad, lo está pasando mal, y, en este marco, lo que no podemos consentir es que se nos ataque de esa manera", ha dicho la responsable de USO.

Se unieron, posteriormente, las declaraciones de un directivo de la empresa, en el mismo sentido que las del director general de Salud, "sobre las que el resto de la Dirección nos han dicho que no las comparten", y ante lo que han decidido, como ha señalado Pérez García, "que no va a haber más declaraciones por parte de la firma", con la que, de todas maneras, ha dicho que "la comunicación tampoco ha sido todo lo fluida que debería".

"Nos hemos sentido desprotegidos e impotentes ante esta situación. Queremos criticar cómo funciona el sistema, que no nos ha respondido, y queremos dar voz a los trabajadores, porque nos hemos sentido atacados. No sabemos cuál es la solución, pero en una plantilla de 120-130 personas, tener 28 ó 30 casos es un porcentaje elevado, algo ha fallado. Y 30 personas de la empresa no se han ido juntos a cenar, está claro", ha señalado.

Ha desvelado la portavoz de los trabajadores de Palacios que los dos compañeros que, en este momento, están hospitalizados -uno en la UCI- "están evolucionando bien", mientras que el resto de los afectados están asintomáticos o con síntomas leves. "Nos han criminalizado a nosotros y a la imagen de la empresa. Parece que los trabajadores solo se van de fiesta, unos juerguistas. Y eso no es así, son auténticos profesionales", ha finalizado.