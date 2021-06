Oltra, després de les discrepàncies per l'empresa pública de sanitat: "L'objectiu superior és no fer negoci amb la salut

"L'objectiu superior és no fer negoci amb la salut de les persones", ha recordat després del ple de govern setmanal sobre un dels compromisos que arreplega l'Acord del Botànic. El PSPV està a favor de la mercantil i tant Compromís com Unides Podem en contra.

En concret, l'EPS assumiria els servicis externalitzats i també tindria capacitat per a escometre la gestió dels quals li encomane Sanitat, com la prestació de ressonàncies magnètiques o l'assistència farmacèutica als centres sociosanitaris, alguna cosa que depèn de la seua conselleria.

Oltra (Compromís) ha confirmat que el text final del decrete-llei es va conéixer aquest dijous en el 'consellet' -la reunió de sotssecretaris un dia abans del ple- després del període d'al·legacions i que "el propi departament afectat (Sanitat) va decidir que no estava madur" per a la seua aprovació. "No s'ha tombat res", ha remarcat, "seguirem explorant les vies per a arribar a un acord".

Al seu juí, la millor fórmula per a assumir servicis externalitzats és la que aconsegueix un consens i la que "òbviament" garantisca la gestió pública, de cara a la reversió del departament de salut de Torrevella (Alacant) a l'octubre quan acabe el contracte amb Ribera Salut.

Per a la portaveu, aquest és la qüestió de fons i on hi ha "acord generalitzat" en la Generalitat, perquè el pacte de govern va establir el compromís de gestionar públicament tots els departaments que van ser privatitzats pel PP. "Eixe és el full de ruta del Botànic", ha asseverat.

A partir d'ací, ha assenyalat que es tracta de "com instrumentalitzar" la gestió pública directa i ha tornat a lamentar la dificultat de revertir una privatització, instant el Govern al fet que eixe camí siga més fàcil.

ESCOLTAR AlS SINDICATS

Oltra sí ha reconegut que hi ha "diverses mirades" entre els socis, encara que ha destacat que l'important és el diàleg tant dins del govern com amb els sindicats, que estan en contra i ja han protestat davant la Conselleria.

"L'important és buscar una via comuna en la qual poder aconseguir un ampli consens", ha insistit, per a confiar que a través del diàleg trobaran "la fórmula en la qual tothom se senta còmode".

Per a aconseguir-ho, la també consellera de Polítiques Inclusives ha defès que és el moment d'estudiar la proposta i "veure les implicacions que té", escoltant als representants dels treballadors i "en funció d'això, deliberar i decidir" després de formar-se una opinió.

Al marge de l'EPS, ha garantit que la Llei de Lobbies, pendent des de fa més de dos anys, tampoc passarà pel ple del Consell fins que no hi haja un acord. Ha assegurat que desconeix els detalls de per què s'ha allargat tant, encara que "la qüestió de fons és que no s'ha arribat encara a un consens".

CENTRALITZACIÓ DELS CICU

Mónica Oltra també ha valorat les protestes per la centralització a València dels Centres d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU) d'Alacant i Castelló, garantint que la Generalitat "sempre" està disposada a dialogar i arribar a acords.

Açò sí, ha remarcat que "afecta a un departament en una gestió ordinària" i que desconeix al detall les reivindicacions dels sindicats. "Però, en qualsevol cas, és estil del Botànic l'escolta activa, sobretot als treballadors", ha dit.