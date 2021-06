Maria Eugènia Gay, reelegida decana del Colegio de Abogados de Barcelona

Maria Eugènia Gay ha sido reelegida decana del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) con un total de 5.496 votos. Ha obtenido casi 1.400 más que el candidato que ha quedado en segunda posición, Gonçal Oliveros, con 4.099 votos; seguido de Vanessa González (759) y Josep M. Paños Pascual (40).

El candidato a diputado David Neila ha sumado 69 punts. Los comicios han tenido una participación del 23,07%, superando el 19,3% de 2017. Por segunda vez en su historia, el Colegio renovaba toda la Junta de Govern y ha resultado escogida toda la candidatura de Gay. Así, Jesús Maria Sánchez será el vicedecano (ha obtenido 5.505 votos), el secretario será Joaquim de Miquel Sagnier (5.488).

Por otra parte, los 13 diputados escogidos son Montse Pintó, Miquel Queralt, Frederic Munné, Rosa Isabel Peña, Yvonne Pavía, Ramón Ángel Casanova, Carles García, Núria Flaquer, Susanna Ferrer, Carmen Valenzuela, Mireia Ramon, Paz Vallés y Albert Carles Subirats.

La candidatura de Oliveros ha felicitado a Gay por la reelección y ha dado las gracias a los compañeros que les han dado su apoyo. A través de un mensaje en las redes sociales ha afirmado que hay que "sacudir" el ICAB y ponerlo al servicio de la defensa y de los derechos fundamentales de la ciudadanía. "¡Persistiremos! ¡Esto justo comienza!", finaliza el mensaje.

La toma de posesión de los nuevos cargos de la Junta de Govern tendrá lugar durante este mes de junio

Un total de cinco candidaturas se han presentado a las elecciones de la junta del ICAB. Más de 24.000 personas colegiadas podían votar para escoger quién ocupará los diferentes cargos durante los próximos cuatro años. Entre las diferentes listas había la de la actual decana, Maria Eugènia Gay, que se presentaba a la reelección.

Le disputaba el cargo la candidatura liderada por Gonçal Oliveros y Anna Boza con reconocidos abogados soberanistas. Se volvía a presentar la lista encabezada por Vanessa González y las otras dos – la de Josep Maria Paños y David Neila – lo hacían individualmente optando a alguno de los cargos electos.

Es la segunda vez en la historia de la corporación que se renueva la totalidad de la Junta de Govern, formada por los cargos de decano, vicedecano, secretario y 13 diputados.

El total de votantes ha sido de 5.541, de los que 4.946 corresponden a abogados en ejercicio o sin y 595 colegiados no ejercientes. Ha habido 29 votos en blanco y 10 nulos. Hay que tener en cuenta que los votos de los colegiados que ejercen y los abogados que no lo hacen que hayan estado colegiados durante 25 años valen el doble, mientras que los de los colegiados que no ejercen valen la mitad. El censo contaba con 17.008 ejercientes y 6.990 no ejercientes.

El pasado jueves, los letrados podían emitir su voto de forma presencial en la sede del ICAB entre las 9.00 y las 21.00 horas, y en la Ciutat de la Justícia y en la sede de cualquiera de las 10 delegaciones del ICAB entre las 9 y las 14 horas. En el caso de Berga se podía votar el martes 1 de junio, de 9.00 a 14.00 horas. También se podía votar por correo, y el lunes y el martes era posible emitir el voto presencial de manera anticipada en la sede central del colegio.

