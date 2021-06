València ofereix visites gratuïtes a llocs emblemàtics de Berlanga pels seus 100 anys de naixement

S'oferiran dos dies de cicles de visites gratuïtes de la Ruta 'València y el cine de Berlanga' a les persones que ho sol·liciten a través d'un formulari online en la web, per la qual cosa es realitzaran quatre cicles de visites tant el dissabte 12 com el diumenge 13 de juny en grups de 19 persones.

Amb aquesta iniciativa persegueix que "Berlanga seguisca emocionant, perquè el seu llegat siga el nostre, perquè la ciutat que ho va veure nàixer i créixer ha de ser ambaixadora, no només d'eixa herència cinematogràfica, sinó de la seua manera d'interpretar les realitats", ha expressat el regidor de Turisme Emiliano García.

El tour, d'una hora i mitja, començarà en l'Oficina de Turisme de la Plaça de l'Ajuntament i recorrerà els emplaçaments més emblemàtics de València per a Berlanga com a cinemes, cafés, tertúlies i llibreries, entre unes altres.

"És una oportunitat única per a totes aquelles persones que s'interessen per la figura del cineasta, i per l'espenta que va tindre València en la seua obra i viceversa. Poder oferir la Ruta Berlanga de manera gratuïta és la millor forma de començar un any dedicat a un dels nostres valencians més il·lustres", ha destacat García.