Forenses dictaminen que el xiquet presumptament assassinat pels seus pares a Godella va morir "amb tremenda violència"

En la cinquena sessió del juí que se segueix en l'Audiència Provincial de València contra Gabriel i María, els pares acusats d'assassinar els seus dos fills Amiel, de tres anys i mitjà, i Ixchel, d'amb prou faenes sis mesos, han declarat els quatre forenses de l'Institut de medicina legal de València (IMLV) encarregats d'elaborar les autòpsies i l'informe d'histologia.

El forense ha explicat que la mort d'Amiel es va produir entre les 22 i les 4 hores del 14 març per un sever traumatisme cranioencefàlic sense haver-hi trobat símptomes d'ofegament ni lesions de defensa i lluita "com era d'esperar en ser un xiquet de tres anys". "Aquestes lesions podrien haver sigut compatibles amb la caiguda d'un cinqué pis, però no és el cas", ha assenyalat.

Així, ha assenyalat que l'autòpsia mostra que el xiquet estava cobert de terra pegada que podria ser conseqüència que el cos estava humit, i que en el cap presentava nou grups de lesions de tipus contusiu, que són conseqüència de quan un element colpeja a la víctima o bé la víctima és colpejada contra un element, en aquest cas "molt probablement" agafant-li dels braços i colpejant-li contra el sòl.

"Se li va agafar, al principi no té per què ser violentament perquè si era de la seua confiança no li tenia por, però després se li va colpejar violentament contra una superfície com aquesta -en referència a la vora la piscina on es van trobar xicotetes taques de sang- i va arrossegar el cos durant un espai no massa llarg", ha il·lustrat.

De fet, s'ha referit a la "tremenda violència" dels colps que li van arribar a provocar una fractura del crani. Així mateix, presentava blaüres, hematomes i excoriacions pel cos que apunten al fet que el xiquet havia sigut agarrat, pressionat i arrossegat contra una superfície rugosa. Totes aquestes lesions es van produir en un curt espai de temps que van provocar la mort en uns cinc minuts. Així mateix, en la cerca de tòxics, només es va trobar la presència de cafeïna, però no es van trobar drogues sedants.