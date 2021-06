Canco Rodríguez se sincera sobre el eminente nacimiento de su primer hijo: "Estoy acojonado"

El actor Canco Rodríguez, conocido por su papel como El Barajas en la serie Aída, está a poco más de un mes de convertirse en padre por primera vez con su pareja, la bailarina Marta Nogal.

Con motivo del Festival de Cine de Málaga, Canco ha acudido a esta ciudad donde ha sido preguntado por Europa Press acerca de su eminente paternidad. El actor ha afirmado que tras hablar con sus amigos padres, más que nervioso está "acojonado".

Está previsto que el retoño nazca el 11 de julio y en Barcelona, si todo sale como está previsto, ya que Marta es de allí y es donde quiere que nazca. En cuanto al nombre, Canco no ha querido desvelar detalles hasta que llegue el esperado día, pero ha adelantado que "es original y corto, no es español".

"Me han puesto tanto drama que más que nervioso estoy acojonado", ha afirmado. No obstante, reconoce que le puede la ilusión y está deseando que su primer hijo venga al mundo para poder conocerle.

Con la foto anterior, Canco anunció que estaba esperando un bebé con Marta. "Bebé a bordo. No puedo calcular la de meses, días y horas que hemos compartido papel y lápiz pensando y escribiendo distintos espectáculos. Proyectos individuales, donde el uno acompaña al otro y el otro acompaña al uno. Pero, sin duda, esta es nuestra primera creación conjunta y no podemos estar más ilusionados. Ahora toca estudiar a ver qué significa colecho, muselina, blw, meconio y otras cien mil palabras que me tienen así. ¡¡Estamos muy felices!!", escribía en el pie de foto.

El intérprete está muy emocionado por la llegada de este bebé, pero también por cómo está cambiando la situación con la pandemia, algo que le va a permitir trabajar más, sin menos restricciones y que el sector cinematográfico se reactive de nuevo.