La Orquestra de la Comunitat clausura 'Matins a les Arts' con obras de Bizet, Gershwin, Parker y Piazzolla

La Sala Principal volverá a abrir sus puertas otra mañana de domingo, a las 12 horas, para esta propuesta con la que Les Arts ofrece, con localidades con un precio único de cinco euros, acercarse al edificio de Calatrava y conocer 'in situ' su actividad de la mano de sus principales activos artísticos: los artistas del Centre de Perfeccionament, el Cor de la Generalitat Valenciana y la OCV.

En esta ocasión, el conjunto de metales y percusión de la formación titular de Les Arts protagoniza la propuesta musical de la jornada con páginas y arreglos de compositores de referencia en el siglo XX.

El concierto comenzará con la 'Suite de María de Buenos Aires' del argentino Astor Piazzolla, para continuar con una selección del arreglo de Roger Harvey de la 'Suite Carmen', que reúne las melodías más conocidas de la ópera de Bizet. Le seguirá la célebre 'An American in Paris' del estadounidense George Gershwin y cierra el programa 'A Londoner in New York' del británico Jim Parker.

Como complemento, el Vestíbul Principal ofrece una exposición de vestuario de dos producciones de ópera de Les Arts estrechamente vinculadas al programa del concierto: el montaje de 'Carmen', de Bizet, que realizó el cineasta Carlos Saura para la inauguración de la temporada 2007-2008, y la producción de Jean-Louis Grinda de 'Amelia al Ballo', de Gian Carlo Menotti, uno de los compositores de ópera más celebrados del pasado siglo XX.

Les Arts ha recordado que cumple escrupulosamente la normativa de las autoridades sanitarias para garantizar la seguridad del público en todos sus espectáculos.

Además de la toma de temperatura y del uso obligatorio de mascarilla, el personal habilitado vigila que el mantenimiento de la distancia interpersonal sea el adecuado, así como un acceso y desalojo de la sala controlado para evitar aglomeraciones.

A estas medidas se unen otras como el uso restringido de los baños y ascensores, diferentes puntos con dispensadores de gel hidroalcohólico, junto con la permanente renovación del aire durante las 24 horas y la desinfección diaria con productos biocidas autorizados.

Asimismo, desde la dirección del teatro se ruega al público que planifique su llegada con antelación suficiente para garantizar un acceso fluido a la sala.