Consultorio de Vivienda: "Es una locura cómo mueve muebles mañana, tarde y noche la vecina, parece que no durmiera"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.esç

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Extractores ruidosos

PREGUNTA Mi edificio tiene una terraza comunitaria en la que está la piscina. También dan allí los extractores de aire del parking, que tienen ya años y son muy ruidosos. Se disparan 4 veces al día durante 40-60 minutos y hacen muy molesto estar en las terrazas privadas e incluso en según qué dormitorios que dan a dicha terraza, así como estar en la piscina.

Llevo años protestando pero la comunidad no muestran mucho interés en arreglarlo aduciendo que sería caro y que no todo el mundo protesta. Claro: hay mucha gente que nunca va a la piscina y otros cuyas viviendas no dan a dicha terraza.

Pero muchos entendemos que esta no es una cuestión de mayorías o minorías, sino que si los extractores están fuera de normas (y no sólo por el ruido, también posiblemente por temas de contaminación) deben tomarse medidas. ¿Qué se puede hacer?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si los extractores no cumplen con la normativa vigente es una obra de obligado cumplimiento para la comunidad que no admite que se cuestione dado que, además de que está afectando a la habitabilidad de las viviendas, puede acarrear multas si se denuncian los hechos.

Por ello, si el presidente se negase a convocar junta para tratar este asunto puede reunir las firmas del 25% de propietarios o de cuotas de participación para convocar una junta y adoptar un acuerdo al efecto.

Pagar todos los pisos lo mismo

PREGUNTA Mi comunidad son 60 pisos (12 áticos, yo vivo en uno). La comunidad se paga por coeficiente y como los áticos tienen el doble de metros solo por tener terraza (la vivienda es del mismo tamaño en todos los pisos), dicen que se debe pagar así. No hay estatutos. Debe ser que se votaría así en la primera junta de vecinos allá por el 2008.

¿Esto es legal? ¿No deberían pagar todos los pisos lo mismo? ¿Qué procedimiento se tendría que hacer para que pagasen todos los pisos lo mismo?

Aprovecho la pregunta para comentar que las derramas que surjan se pagan del mismo modo: por coeficiente. Muchos vecinos se aprovechan para cuando quieren arreglar algo, hacen una derrama y así los no áticos pagan menos y los áticos pagan más. ¿Hasta qué punto se puede hacer una derrama habiendo fondos en la cuenta de la comunidad?

RESPUESTA DE LA EXPERTA La LPH en su art. 9.1.e señala que por defecto el propietario contribuye al pago de los gastos conforme a su coeficiente de propiedad ya se trate de cuotas ordinarias como extraordinarias.

Para modificar este sistema y que los propietarios paguen a partes iguales es necesario que se adopte un acuerdo al respecto por unanimidad.

Si hay fondos en la comunidad, en principio no debería girarse una derrama salvo que dichos fondos se encuentren destinados a otro fin.

Vibraciones en el suelo

PREGUNTA Tengo un apartamento de tres dormitorios situado en planta baja. El motor de la puerta del garaje está anclado al techo justo debajo del dormitorio. El ruido y las vibraciones son notables.

He hecho una medición de decibelios y rebasa por poco; pero más que el ruido lo que molesta son las vibraciones. He hablado con el presidente y me comenta que tiene que proponerlo en junta. Todavía estamos en pandemia y no se han reunido y sigo padeciendo todas las noches... ¿puedo exigir una reunión de urgencia debido a la pasividad de la presidencia?

Tras denunciarlo en el ayuntamiento, hice un escrito al defensor del pueblo. Mensualmente me informan de que no han obtenido respuesta por parte del ayuntamiento, y que en cuanto la reciban, seguirán con el proceso de resolución...

¿Podrían responder mis dudas acerca de normativa acústica, juntas de vecinos urgentes, así como de derechos y obligaciones de la comunidad para arreglar un problema así?

RESPUESTA DE LA EXPERTA En mi opinión, se trata de una situación que afecta claramente a la habitabilidad de su vivienda y más teniendo en cuenta que se supera el nivel máximo de decibelios permitido. La comunidad está obligada a ejecutar las obras que sean necesarias para ello (art. 10.1.a LPH).

En cuanto a la respuesta del ayuntamiento, puede usted personarse directamente para que le informen del estado del expediente y, en función de lo que le diga, podrá solicitar al presidente que convoque una junta para acometer las obras necesarias para solventar el exceso de ruido.

En cuanto a la normativa, se encuentra regulado mediante ordenanza municipal que le informarán igualmente en el departamento de urbanismo de su ayuntamiento.

Posponer la renovación de cargos

PREGUNTA Se ha convocado una Junta de Propietarios extraordinaria a petición del 25% de los propietarios. Al recibir la propuesta de reunión, el presidente ha decidido dar curso a la convocatoria incluyendo los puntos propuestos a tratar excepto la renovación de cargos, que ha decidido posponerlo a la siguiente junta ordinaria.

¿Tiene la junta de vecinos extraordinaria potestad para renovar los cargos directivos? ¿Tiene el presidente vigente autoridad para modificar los puntos a tratar propuestos por estos vecinos? Gracias.

RESPUESTA DE LA EXPERTA El presidente debe respetar los puntos solicitados por el o los promotores de la junta por lo que no puede unilateralmente no incluir este punto.

Gato molesto

PREGUNTA Vivo en una comunidad de casas adosadas cuyas puertas independientes de cada vecino dan a una plaza con parque público. Una de las vecinas tiene un gato al que deja salir por las noches para que se pasee todo lo que quiera, despreocupándose de él.

El gato se mete en los patios de cualquiera de los vecinos, destrozando plantas y haciendo sus necesidades sin que nosotros podamos hacer nada ni la dueña se preocupe en absoluto. A parte de hablar con ella (que no ha dado ni un resultado), ¿es posible hacer algo?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Claro que pueden. Es un claro ejemplo de actividades molestas e insalubres por lo que la comunidad puede iniciar los pasos para el ejercicio de la acción de cesación regulada en el art. 7.2 de la LPH a través de un procedimiento ordinario ante los tribunales.

Indigentes

PREGUNTA Vivo en un primero encima de un local comercial, ese local ahora mismo no está utilizado y tiene como un vestíbulo exterior todo lo largo de mi casa.

En ese vestíbulo se han ubicado dos indigentes que acumulan basura, además de los ruidos hay malos olores, tanto que no puedo ni abrir las ventanas porque entra en mi casa. Hemos avisado a la policía en múltiples ocasiones y no han hecho nada y el ayuntamiento no lo limpia porque se considera propiedad privada al estar ya fuera de la acera.

¿Habría alguna manera de exigirle al propietario del local que los desaloje y tome las medidas oportunas para que esta situación no se vuelva a repetir?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Entiendo que se refiere a que la fachada del local se encuentra retranqueda y hay un espacio entre la puerta de entrada al local y la acera.

Para ello, debe plantear esta situación tanto al dueño del local como a la comunidad para que le autorice a realizar algún tipo de cerramiento que impida que se acumule suciedad o que se alojen en dicha zona indigentes.

Moviendo muebles

PREGUNTA Tengo un problema con la persona que vive encima de nosotros desde hace años. Es una locura cómo mueve muebles continuamente: mañana, tarde y noche. Da igual la hora, parece que no durmiera (creemos que vive sola).

Hemos hablado con ella y lo ha negado y ha ido a peor.