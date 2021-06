L'Ajuntament de València estableix un dispositiu de seguretat per al I Triatló València-Platja Cabanyal

Aquesta primera edició de la prova ciclista consisteix en un triatló de distància sprint que discorrerà pel barri del Cabanyal. Està organitzat pel Club de Triatló 'Corre-Cuita', i es desenvoluparà al llarg d'un recorregut de 25,7 quilòmetres de distància: 750 metres de natació, 20 km de ciclisme i 5 km de carrera a peu.

El triatló donarà començament a les 8:00 hores, i es preveu que dure fins a les 12:00 hores, aproximadament. El dispositiu especial de seguretat inclou determinades afeccions al trànsit rodat i al transport públic, almenys fins a les 11:00 hores.

El recorregut de la prova ciclista començarà en el carrer d'Isabel de Villena, i prosseguirà pels carrers Arnau de Vilanova (en sentit contrari a la circulació del trànsit), Ingeniero Fausto Elio, avinguda dels Tarongers i Ronda Nord fins a la rotonda Camí de Farinós (anada i tornada pels carrils més externs de la ciutat i que, per tant, suposa el tall al trànsit rodat d'aquestes vies direcció Alboraia), Ingeniero Fausto Elio de nou (en el sentit del trànsit rodat i deixant un carril obert per a aquest) fins a la rotonda Arnau de Vilanova, detalla el consistori en un comunicat.

Aquest itinerari es recorrerà tres vegades i, en l'última volta, des de Ingeniero Fausto Elio els participants giraran pel carrer Mendizábal fins a la rotonda Isabel de Villena. El trajecte amb bicicleta finalitzarà en aquest carrer, i des d'ací arrancarà la carrera a peu, que consistirà en dos voltes al circuit delimitat amb cons i tanques pel passeig de Neptú.

AFECCIONS Al TRANSPORT PÚBLIC

Els corts al trànsit per la celebració del triatló afectaran a les línies d'autobús 19, 31, 32, 40, 71, 92, 93, 98 i 99. No obstant açò, l'EMT ha organitzat el seu servici per a garantir la mobilitat de totes les persones usuàries, que poden consultar les alteracions d'aquestes línies en la secció 'Última Hora' de la web, en l'App o en les xarxes socials de l'EMT. També hi haurà personal de l'EMT informant d'aquests canvis en la zona i assistint a les persones usuàries que ho necessiten.

Per la seua banda, des de Metrovalencia s'ha informat que es produiran afeccions en els horaris de les línies de tramvia 4, 6 i 8 i que les persones usuàries poden consultar-los en la seua mateixa web