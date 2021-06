Radiòlegs protesten enfront del Palau de la Generalitat contra l'empresa pública de ressonàncies: "És irracional"

La protesta s'emmarca dins de les mobilitzacions dels sanitaris per la intenció de la Conselleria de crear una Empresa Pública de Salut (EPS) que gestione les ressonàncies magnètiques després de la reversió d'aquest servici.

Els treballadors s'han congregat sobre les 9.00 hores en la plaça Manises, enfront del Palau, on han mostrat pancartes amb missatges com 'Barceló: Dimissió', 'Sanitat pública sí, empresa pública no' i 'Gestión única e integral en Radiología. Resonancias Magnéticas dentro de los servicios'.

Els participants han corejat consignes com 'La reversión de Ximo es un timo', 'resonancia integrada, calidad asegurada', 'para la reversión que venga la Montón' i 'Ximo escucha, radiología lucha'.

La secretària general de la FSS CCOO-PV, Rosa Atiénzar, ha defès que "les ressonàncies han d'integrar-se de manera directa per la Conselleria de Sanitat per a posar-li fi a eixe furt del coneixement que s'està produint en la sanitat pública respecte a una prova diagnòstica tan important", on "el personal continuaria sense poder-se desenvolupar profundament de manera completa en l'àmbit de la seua especialització".

La creació d'una empresa pública, ha explicat, "manten el servici de manera individualitzada" i que no s'integre en el servici de radiologia, de manera que "no es puga fer una gestió integral de totes les proves diagnòstiques". En eixe sentit, el funcionament "es mantindria sense cap canvi" respecte a la gestió privada.

"A cap se'ns ocorreria que al servici de Traumatologia els traumatòlegs no et pogueren posar una pròtesi de maluc perquè eixe servici ho presta una empresa externa. És del tot irracional que la ressonància magnètica es mantinga separada del servici de rajos", ha exposat la representant sindical.

La subsecretària de la Conselleria de Sanitat Universal, Mónica Almiñana, ha rebut al llarg del matí a representants dels professionals presents en la protesta per a abordar les seues reivindicacions.