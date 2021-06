Consum va reduir 1.590 tones de plàstic verge en 2020

L'any passat també va calcular la seua petjada plàstica, una ferramenta pròpia per a determinar la quantitat de plàstic present als envasos primaris dels productes de marca pròpia, incloent l'envàs dels frescs. La dada del primer mesurament va llançar un total de 12.492 tones de plàstic.

Igual que la petjada de carboni, que identifica on es produeixen les majors emissions de CO2, aquesta metodologia detecta els envasos que generen més quantitat de plàstic, amb l'objectiu d'impulsar mesures de reducció i, sobre la base de les dades, mesurar els progressos aconseguits amb el temps, explica la cooperativa valenciana.

En concret, el canvi de les borses de la compra amb més del 70% de material reciclat, així com la substitució en 2020 de les bosses de plàstic de les seccions de frescs per altres fabricades amb materials compostables, li va permetre reduir 1.293 tones de plàstic verge.

També va apostar pel ecodisseny per als envasos de la seua marca pròpia, que ara són més reciclables, estan fabricats amb altres materials i redueixen la quantitat de plàstics i altres materials verges per a la seua elaboració. En 2020 va aconseguir reduir prop de 300 tones de plàstic verge en aquests envasos de la seua marca.

ELS SUCS LIDEREN LA REDUCCIÓ DE PLÀSTICS

Entre els productes que més van disminuir la quantitat de plàstic destaquen els sucs refrigerats de la marca, amb una reducció de 27,6 tones de plàstic, així com la nova gamma de rentavaixella, en format borsa amb dosificador ('doypack') que estalvia un 70% de plàstic respecte a una botella convencional. La botella de llet solar Kyrey també va ser "eco-dissenyada" per a incloure materials 100% reciclats i reciclables.

Actualment, l'11% dels plàstics de marca pròpia ja són d'origen reciclat o elaborats amb bioplàstics. A diferència del plàstic verge, el reciclat prové de materials usats, donant-los així una nova vida en línia amb els principis de l'economia circular. Per la seua banda, el bioplàstic prové de fonts renovables naturals.

En 2021 pretén seguir desenvolupant l'abast de la seua Petjada plàstica per a impulsar mesures que suposen una reducció significativa en l'ús d'aquest material, dins del pla de reducció de materials i envasos i en la línia del seu compromís amb el Pacte Verd Europeu.

Dins d'aquesta estratègia de reducció de l'impacte ambiental, Consum va renovar el segell 'Reduzco' del Ministeri per a la Transició Ecològica per la disminució acumulada total d'un 86,6% de la seua petjada de carboni des de 2015, any base per al seu càlcul. Va ser la primera empresa de la distribució alimentària d'Espanya a aconseguir aquest distintiu, que se suma al segell 'Calculo' que va aconseguir fa cinc anys.