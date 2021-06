Gabriela, hija de Bigote Arrocet, a María Teresa Campos: "Señora, cierre el capítulo con mi padre y déjele vivir"

Casi dos años después de la ruptura de María Teresa Campos y Bigote Arrocet, una de las hijas del humorista, Gabriela, ha decidido dar la cara por él. Lo ha hecho a través de una incendiaria conversación que Semana ha publicado este viernes, y en la que la entrevistada ha cargado contra la presentadora.

Según ha opinado la primogénita de Arrocet y la comunicadora Gabriela Velasco, la periodista española ha cruzado la línea a la hora de hablar de su expareja: "No voy a permitir que Teresa diga nada malo de mi papá. Tuvieron una historia de amor, yo vi a mi padre feliz con ella, pero eso acabó".

Por ello, Gabriella ha mandado un rotundo mensaje a la veterana presentadora: "Señora, cierre el capítulo de su vida con mi padre y déjele tranquilo, mi padre se merece ser feliz. Da la impresión que sigue enamorada de mi padre".

"Me molesta que hablen las hijas de María Teresa"

Y eso no es todo, ya que la chilena también ha lanzado un dardo a Terelu Campos y Carmen Borrego: "Me molesta que hablen sus hijas. A mi papá no, ni se entera, no ve televisión y solo se entera cuando le llama alguien para contarle. Pero él no se enfada, le quita importancia y está tranquilo, pero a mí me duele porque cuando yo le hablo de esto, mi padre siempre se refiere a Teresa y a sus hijas con cariño y respeto".

En este sentido, la entrevistada ha admitido que las hijas de la periodista nunca le han gustado. De hecho, cuando tuvo la oportunidad de conocerlas, su "sexto sentido" despertó para que estuviera "alerta".

"Las Campos tienen que pensar que detrás de mi papá hay una familia normal, que nos duele cuando dicen cosas desagradables sobre él. Voy a salir a hablar para defender a mi padre cada vez que las Campos hablen de él y no es una amenaza, es un aviso", ha zanjado.