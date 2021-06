PP: "la granada de la moción le ha estallado en las manos a quienes pretendían dinamitar un gobierno legítimo"

En una rueda de prensa, Guardiola ha hecho una valoración "muy positiva" de los resultados del barómetro. Así, ha agradecido a los ciudadanos el "amplio respaldo y la confianza" que han depositado en el PP de la Región de Murcia. Y es que, según esta encuesta, el PP ganaría las elecciones en la Región "con un amplio respaldo de los ciudadanos".

El presidente del PPRM, Fernando López Miras, "volvería a ser el presidente de la Región y el PP podría gobernar en solitario sin el apoyo de otros grupos políticos", según Guardiola, quien ha subrayado que el PSOE "se desploma y sufre una caída y un varapalo histórico", mientras que Ciudadanos "está al borde de la desaparición y en las próximas elecciones "incluso podría quedar fuera del arco parlamentario". Además, destaca que Vox "se estanca y toca techo".

Con este barómetro, cree que los ciudadanos "están diciendo que valoran muy positivamente la gestión de López Miras" y que las decisiones que ha tomado "han sido valientes, anticipadas y acertadas", consiguiendo, por ejemplo, que la Región "no sufra esa tan temida cuarta ola".

Además, ha destacado que Murcia es una de las comunidades "con menos tasa de contagios, incidencia y fallecidos de toda España". En su opinión, "esto ha sido muy bien valorado por los ciudadanos", que también valoran que "estamos centrados en lo más importante: en el empleo, en la sanidad, en la educación, en la recuperación económica y social y en superar esta crisis".

"LOS CIUDADANOS CONDENAN LA MOCIÓN"

El PP extrae una segunda lectura de este barómetro, y es que "la fracasada moción de censura urdida en las entrañas de la Moncloa pasa factura a los que urdieron esta trama, es decir, al PSOE y a la coordinadora autonómica de Cs, Ana Martínez Vidal".

"Los ciudadanos condenan esta moción de censura y castigan a los partidos que impulsaron la misma", según Guardiola, quien ha manifestado que los ciudadanos "podrán olvidar lo que algunos dijeron y lo que otros hicieron; pero lo que no olvidan es cómo les hicieron sentir".

Y el secretario general del PSRM-PSOE y portavoz del Grupo socialista en la Asamblea, Diego Conesa, y la coordinadora autonómica de Cs, Ana Martínez Vidal, "les hicieron sentir humillados, engañados, traicionados y avergonzados".

"Les hicieron sentir traicionados porque, en plena pandemia, por ambición personal y lucha de poder, quisieron alcanzar de manera desleal un poder que no les correspondía", según Guardiola, quien cree que los ciudadanos también se han sentido "engañados" porque "quienes decían que venían a regenerar la política se convirtieron en lo peor y lo más viejo de la mala política".

Además, cree que los ciudadanos se sintieron "humillados" porque "eligieron libre y democráticamente qué gobierno querían para la Región, y absolutamente nadie puede imponerles lo que los ciudadanos eligieron libre y democráticamente". Asimismo, cree que se sintieron "avergonzados" porque, por culpa de esta moción de censura, "hemos sido el hazmerreír nacional".

A su juicio, los datos del CEMOP "son muy reveladores" porque "más del 90% de los ciudadanos de la Región conocen a López Miras, que es el líder más valorado y el único líder regional y nacional que aprueba", mientras que el PP "sube hasta los 22 escaños, con un 43,7% de los votos".

Además, ha destacado que el 73% de los ciudadanos murcianos "rechaza abiertamente la moción de censura", un porcentaje que se eleva al 83% de los votantes de Ciudadanos. Asimismo, casi la mitad de los votantes del PSOE (un 49,4%) rechaza también esta iniciativa.

"REUNIFICACIÓN DEL CENTRO-DERECHA"

"La mayoría de los murcianos cree en la reunificación del centro-derecha y que un partido lidere esta reunificación", según Guardiola, quien destaca que el presidente del PP, Pablo Casado, es además "el líder nacional mejor valorado".

En su opinión, todos deben "reflexionar" sobre estos datos, lo que supone también "saber hacia donde tenemos que caminar" porque en la política "se viene con vocación de servicio público y con compromiso para ayudar a los ciudadanos, no por meras ambiciones personales, como pretendían algunos".

"Sobre todo, en la política, como en la vida, se prospera trabajando, no conspirando", ha remarcado Guardiola, quien cree que los murcianos "no quieren que la Región esté teledirigida por Pedro Sánchez ni los socialistas, o que la Región sea una franquicia del 'sanchismo'".

Así, ha remarcado que "la única alternativa ahora mismo al 'sanchismo' es el PP", porque en la Región "no hay oposición", y la que hay enfrente "no ilusiona, no convence y no emociona". En su opinión, los ciudadanos de la Región "eligieron libre, voluntaria y democráticamente qué gobierno querían en la Región, y absolutamente nadie puede imponerles otra cosa".

Guardiola cree que la mayor parte de los ciudadanos de la Región "se identifican con las políticas del PP", porque el Partido Popular "ha sabido conectar y entender los problemas y las necesidades de los murcianos". Por eso, cree que los 'populares' están "liderando las cuestiones que realmente les importan, como el empleo, la libertad económica, la libertad educativa, la libertad social, el agua o la indisoluble unidad de la nación española".

"Porque los ciudadanos de la Región se sienten muy españoles y, por eso, avalan esta gestión", según Guardiola, quien ha señalado que "no queremos políticas de esta izquierda ni a partidos muletas que sean veletas del 'sanchismo'".

REACCIONES DE OTROS PARTIDOS

En lo que respecta a las valoraciones del resto de partidos, Guardiola cree que el PSOE ha aparecido "sin atisbo de autocrítica ni de reflexión sobre lo que ha ocurrido, con excusas pobres y poco creíbles".

"Y frente a los bandazos, a la falta de proyecto, de liderazgo y de hoja de ruta del PSOE, tenemos a un PP de la Región de Murcia centrado en lo importante: hay líder, hay proyecto, hay programa, hay partido y hay equipo".

"Desde luego, la reunificación del centro-derecha es imparable", según Guardiola, quien ha recordado que el PP está "liderando grandes causas" y va a seguir haciéndolo. Finalmente, ha agradecido la confianza que han depositado los ciudadanos en el PP. "No les vamos a decepcionar", ha concluido.