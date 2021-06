Caixa Popular aconsegueix en 2020 uns beneficis de 13 milions, un 7% menys que a l'exercici anterior

Així ho ha donat a conéixer l'entitat als socis cooperativistes en l'Assemblea General, on ha exposat les dades més significatives de l'exercici 2020, un any marcat per la Covid, i la memòria.

D'aquesta manera, l'entitat financera valenciana va finalitzar el 2020 amb uns Dipòsits de 1.941 milions d'euros, la qual cosa va representar un increment del 24%.

Caixa Popular ha continuat amb una política "activa" a l'hora d'oferir finançament a les empreses, cooperatives, comerços, autònoms i famílies valencianes. Les Inversions Crediticies es van situar en 1.307 milions d'euros, la qual cosa va suposar un creixement del 15% pel que fa al 2019.

Les dotacions al Fons d'Insolvència de 6,9 milions d'euros, van situar la cobertura total de la Morositat en un 76,3%, amb un descens del ràtio de mora fins al 4,01%.

Al tancament de l'exercici, el Marge d'Interessos va aconseguir els 38 milions d'euros, amb un increment del 4%; i el Marge Brut els 56 milions d'euros, amb un augment de l'1%. El Ràtio d'Eficiència es va situar en 59,52%, detalla l'entitat en un comunicat.

PLA D'EXPANSIÓ

Durant el 2020, i a diferència de la resta d'entitats del sector, Caixa Popular ha mantingut el seu pla d'expansió i va obrir dos noves oficines en el carrer Amadeo de Savoia de València i una altra a L'Eliana.

En 2021, en el primer semestre de l'any ha obert dos oficines més, una d'elles en el centre de València en el carrer Cirilo Amorós i l'altra en la província d'Alacant en la ciutat de Denia. Amb açò, la xarxa de Caixa Popular se situa en 76 oficines repartides per les principals poblacions valencianes, que oferixen l'horari presencial més ampli del mercat, ja que obrin al públic en horari de matí i totes les vesprades amb cita prèvia.

Des de Caixa Popular asseguren que "cada vegada també són més les persones que confien en la banca cooperativa, valenciana, amb valors, social i diferent, i al tancament de l'exercici ja va superar els 215.600 clients, dels quals el 77,52% són usuaris de Ruralvía, la banca digital de l'entitat que combina la més moderna tecnologia i tota la capacitat de desenvolupament que ofereix pertànyer al Grup Caixa Rural".

El creixement també es trasllada a l'equip humà, Caixa Popular va crear l'any 19 nous llocs de treball, l'entitat va aconseguir una plantilla de 385 persones, on el 88% són Socis de Treball, i per tant propietaris de la cooperativa.

Així mateix, Caixa Popular ha destinat més d'1,5 milions d'euros a iniciatives d'impacte social a la Comunitat Valenciana. D'aquesta manera, pretén "revertir en la societat els beneficis que genera i deixa una important petjada social en el territori valencià".

En total la principal entitat financera valenciana va destinar 1.552.000 euros a iniciatives d'impacte social a la Comunitat Valenciana, col·laborant amb quasi 1.000 entitats.

Entre elles, destaquen les aliances amb FEVECTA (Federació Valenciana d'Empreses Cooperatives de Treball Associat), la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (CONCOVAL), l'Institut Valencià per a l'Estudi de l'Empresa Familiar (IVEFA), la Cambra de comerç, la Fundació Levante O.D., Fundació Novaterra, la Fundació de Pilota Valenciana, el València Basket, la Pinada LaB, Florida Universitària, la Universitat de València, la Fundació Horta Sud o Fundació Asindown, a la qual Caixa Popular va realitzar una donació cada vegada que els seus clients van utilitzar les targetes de crèdit durant 2020. Enguany l'entitat beneficiària de la iniciativa de les targetes solidàries serà Cáritas.

Dins de la seua filosofia de suport a la societat en aquesta època de pandèmia, Caixa Popular s'ha mobilitzat per a ajuda a les persones que més estan patint les conseqüències de la crisi de la Covid, col·laborant amb organitzacions com a Creu Roja o Cáritas en els seus programes de suport als més vulnerables. En aquesta mateixa línia l'equip humà de l'entitat financera valenciana va destinar un dia del seu salari per a subministrar material als hospitals valencians.

El Pla Estratègic de Caixa Popular "continuarà fixant les claus en un creixement sostenible, que permeta oferir un model de banca cooperativa, valenciana, amb valors, social i diferent", conclouen.