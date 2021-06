Coloración 'grey': no solo las canas son tendencia, también lo son los tonos para imitarlas

Los grises, blancos y nacarados son tendencia este verano. Un nuevo impulso no solo para normalizar las canas, sino también para embellecerlas, utilizarlas como punto de partida y hacernos la vida más fácil y más bella.

Durante el último año hemos vivido una auténtica revolución en la que hemos aprendido muchas cosas de nosotros mismos, entre ellas a aceptarnos tal y como somos, dejando de ocultar nuestras "imperfecciones" o sacando a la luz nuestras canas.

Las tendencias se han hecho eco de esta situación y han abrazado nuevas modas para sacar todo el partido posible a esta tesitura tan particular, abrazando, por ejemplo, la coloración del cabello en tonos grises.

Un cabello metalizado atrae tanto la luminosidad que es sugerente, al mismo tiempo que nos resulta extraño. "Los tonos metálicos como el plata son una de las últimas aportaciones a la coloración de fantasía. Si nuestra melena es oscura es genial e incluso podemos crear un efecto raíz. Y si tenemos canas, todavía mejor porque las actualizamos, las refrescamos y nos será más fácil mantenerlo", indica M.ª José Llata, de Peluquería Llata Carrera.

El gris ostra, por otro lado, es una combinación de tonos lujosa y rico en matices que desprende destellos increíblemente luminosos. "En este delicioso molusco encontramos detalles nacarados, plateados y platinos que crean un color rico y con detalles cenizas, dorados y beige que, junto con la base oscura, lo hacen aún más especial. Lo mejor es la combinación de reflejos fríos y cálidos que lo hacen encajar con la mayoría de las teces. Además, es perfecto para bases oscuras porque no es necesario partir del blanco", declara Manuel Mon de Manuel Mon Estilistas.

También podemos jugar con nuestro color natural, ya que puede ser el punto de inspiración perfecto para crear una nueva paleta de colores. "Si nuestra base es oscura o bien tenemos las canas dispersas, un modo de llevar un color favorecedor y de fácil mantenimiento es este. Una combinación inteligente de tonos tierra, con plateados y beige. Se trata de realzar los colores que naturalmente encontraríamos en la melena para darles una nueva presencia, transportarlos hacia nuevos matices más actualizados", asegura Charo García, de Ilitia Beauty & Science.

Las diferentes técnicas nos aseguran resultados diferentes y sorprendentes, como la ombré en tonos silver que nos garantiza una transición cromática perfecta. "Combinar el gris con otro tono, ya sea en la raíz o en las puntas, es una de las maneras más creativas de incorporar este tono de tendencia. El plateado ofrece multitud de opciones que demuestran que es atrevido y divertido, aunque hasta hace poco lo evitábamos. Y esa es la actitud, atrevernos con todo", afirma Rafael Bueno, de Rafael Bueno Peluqueros.

Darles la vuelta a los tonos o bien dejar el tan de tendencia efecto raíz es siempre una opción a valorar, sobre todo cuando queremos que el look quede más integrado y no de efecto peluca o nos veamos algo raro.

"Los grises que se acercan a los tonos helados con un toque oscuro en la raíz siguen siendo una propuesta de éxito. No solo nos aseguramos un fácil mantenimiento y dilatar las visitas al salón, también es un look sorprendente y fresco", matiza Raquel Saiz, de Salón Blue by Raquel Saiz