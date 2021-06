Miguel Bosé reaparece en televisión como 'coach' de 'La voz México' y las redes se preocupan por su estado

Después de meses proclamando sus opiniones negacionistas y tras unas semanas en las que ha estado más de actualidad que nunca por su entrevista en Lo de Évole y sus reacciones posteriores en otros programas, Miguel Bosé ha vuelto en estado puro a la televisión gracias a la nueva edición de La voz México que se estrenó este miércoles en la cadena Azteca.

El cantante, del cual se ha hablado mucho sobre su estado de salud, que se rumoreaba que supuestamente le mantenía encerrado en casa, ha vuelto a los platós como coach, y lo ha hecho subiéndose también al escenario del talent para interpretar su tema Nada particular.

Sin embargo, ha llamado especialmente la atención por su voz, que cada vez es más débil, pero que no se ha notado ni un ápice en su actuación. Por ello, algunos espectadores han opinado que había hecho playback, algo que han criticado.

¡Fascinante interpretación de nuestro gran coach, MIGUEL BOSÉ con su canción "𝐍𝐚𝐝𝐚 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐮𝐥𝐚𝐫"! 🤩🎙✨ #EstrenoLaVoz



𝗟𝗮 𝗩𝗼𝘇 EN VIVO y GRATIS en nuestro 𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼 𝗼𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹. 📲 >> https://t.co/5s2bW8rnq1 pic.twitter.com/64NMSDt0u0 — Lᴀ Vᴏᴢ (@LaVozTvAzteca) June 2, 2021

"Playback en un programa que tiene como título 'la voz' es faltarle el respeto a todos... Mejor que no cante. Entendemos quién es y por qué está ahí, pero si no tiene voz, que no haga playback", escribió un tuitero. "¿Y dónde quedó Miguel Bosé? Se fue junto con su voz y su conspiración sanitaria", tuiteó otro.

Playback en un programa que tiene como título “la voz” es faltarle el respeto a todos… mejor que no cante, entendemos quién es y por qué está ahí pero si no tiene voz, que no haga playback #NoMamar — Victor Alavez (@Vic_alavez) June 2, 2021

Y dónde quedó Miguel Bose ??? Se fue junto con su voz y su conspiración sanitaria . — Robin Sandoval (@ROBINSANDOVAL) June 2, 2021

Tristísimo escucharlo así. Es una pena. — ALV Gabo! (@gabo_molacho) June 2, 2021

"A Miguel Bosé le está pasando lo que a José José, es una lástima", opinó otra usuaria comparándolo con el artista mexicano apodado el 'Príncipe de la canción', quien perdió su voz por sus problemas con el alcohol.

A Miguel Bosé le está pasando lo que a José José, es una lástima. — Ticha 💋 (@Tishablea) June 2, 2021

Pero, al margen de su voz, también preocuparon sus argumentaciones, pues algunos espectadores destacaron también lo difícil que era comprenderle durante sus intervenciones como coach.

Pero, tanto su entrevista con Lo de Évole como esta nueva aparición en La voz, ha rebatido la información de los medios mexicanos, que apuntaban a que su "extrema delgadez" y su deterioro le impedían salir de casa. Aunque Miguel Bosé ha demostrado encontrarse bien como para retomar su perfil en televisión, no ha impedido preocupar al público con su reaparición.