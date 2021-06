L’ocupació dels menors de 30 anys agafa impuls

Al voltant de 2.000 persones de la ciutat de València han trobat treball en l'últim mes, prop de la meitat menors de 30 anys. Així ho va indicar ahir la regidora de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, que va assegurar que la desocupació en la capital valenciana registra “una xifra inferior a la d'altres ciutats espanyoles” i va afirmar que València és l'urb que “més ràpid està eixint de la crisi de la Covid-19”.

Bernabé es va pronunciar d'aquesta manera en la roda de premsa que va oferir per a parlar de les dades d'ocupació en la capital valenciana i de les noves accions de València Activa “per a promoure l'ocupació”. “La ciutat està eixint de la crisi econòmica” i “es troba en un moment de recuperació després de l'impacte patit per la pandèmia sanitària del coronavirus”, va exposar, a més de ressaltar que “durant l'últim mes, a València l'atur ha descendit en totes les franges d'edat”, va afirmar.

La responsable municipal va exposar, ateses les dades de desocupació publicades pel Servei Valencià d'Ocupació i Formació (Labora), que actualment 64.000 persones empadronades en la capital valenciana es troben sense treball, enfront de les 70.000 que hi havia en eixa situació al juny de 2015, quan es va produir el canvi de govern i va entrar a l'Ajuntament l'executiu progressista després d'eixir el del PP.

Així mateix, la regidora va manifestar que “en el mateix mes de 2020, abans de l'impacte de la pandèmia, el nivell de creació d'ocupació havia aconseguit una xifra rècord a València, amb només 53.000 persones en l'atur”. “Ara, amb la crisi, i respecte a les grans ciutats, València és la ciutat que més ràpid ha crescut a l'hora de generar ocupació”, va insistir.

En aquesta línia, va apuntar que mentre a València l'evolució de la desocupació ha sigut d'un 21%, a Madrid i a Barcelona aquest percentatge ha arribat al 24% i al 30%, respectivament. Igualment, va asseverar que l'evolució anual d'aquest indicador ha sigut d'un 0% a València, d'un 2,6% a Madrid i d'un 2,3% a Barcelona.

Bernabé va considerar, davant “unes certes afirmacions de l'oposició sobre índexs d'atur a la ciutat”, que “ara com ara, després de passar per una pandèmia que encara no ha passat del tot perquè encara s'està lluitant enfront d'aquesta crisi sense precedents, els nivells d'atur són molt inferiors” a València als de 2015.

De la mateixa manera, va censurar que hi haja partits que busquen “traure rèdit polític a costa de persones que estan buscant ocupació” i va dir que és “fals” que aquesta siga “la ciutat que més ocupació destrueix”. La titular d'Ocupació va manifestar que València és “capital de la responsabilitat” i un espai en el qual s”ha generat estabilitat”, i va agrair l'«esforç de tots els valencians” per a fer això possible en complir “amb les mesures” de seguretat i “les restriccions” enfront de la Covid-19.

Així, va assegurar que això, i l'esforç empresarial i el de les administracions que han advocat per la protecció social i no per les retallades, permet dir que “València és la gran ciutat d'Espanya que més ràpid està creixent en creació d'ocupació i més ràpid està eixint crisi”.

Segons l'edil, els 34 milions d'euros dedicats pel Consistori als plans d'ocupació suposen “una xifra sense precedents en la història de la ciutat i de l'Ajuntament”, que “mai s'havia dedicat d'aquesta manera a ajudar a autònoms i pimes” amb la finalitat que “ningú es quedara arrere” i que es poguera “garantir que València era una de les primeres ciutats a eixir de la crisi” de la Covid-19.

Polítiques actives a València

Les polítiques actives d'ocupació del Consistori se centren en l'impuls als emprenedors i a la igualtat. Entre ells, Bernabé va citar la reobertura de Co-Crea-te, un espai de coworking que dóna suport a iniciatives socials en el barri de Benicalap; l'obertura de l’Espai Lidera, en Guillem de Castro, “per a ajudar les dones a avançar professionalment”; i la formació del programa Treballem Iguals, que inclou 21 cursos per a 585 dones.