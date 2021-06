Puig insiste en pedir a Reino Unido una "visión territorial" ante la "diversa" situación sanitaria de España

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios en el espacio de reflexión Maria Cambrils, después de que el Gobierno de Reino Unido haya decidido mantener a toda España como país ámbar dentro de su semáforo epidemiológico, lo que implica que seguirá desaconsejando los viajes no esenciales a territorio español con la temporada turística estival ya iniciada.

"No es una buena noticia en absoluto", ha expresado Puig, que no obstante ha agregado que "ya están llegando turistas ingleses" a la Comunitat, aunque después tengan que hacer cuarentena, una situación que "no es el escenario positivo en absoluto".

El 'president' ha reconocido que ya pensaba que en esta primera revisión "sería difícil" acceder al nivel verde "dadas las condiciones que están planteando desde Reino Unido", aunque ha insistido en que este país tiene mayor incidencia acumulada que la Comunitat, con lo "la lógica diría que sería razonable que pudieran venir" los turistas sin cuarentena.

En cualquier caso, ha señalado que no quiere "polemizar en absoluto" con Reino Unido porque "cada país tiene su capacidad de decisión". "Vamos a continuar trabajando desde el dialogo para conseguir que la nueva revisión que se va a producir probablemente a finales de junio haga posible que la Comunitat, y el conjunto de España, pueda estar en verde".

En ese sentido, ha explicado que en los últimos días ha hablado con distintos operadores británicos y ha constatado que "hay una pasión por España y la Comunitat Valenciana".

Puig ha afirmado que la propuesta de establecer un corredor seguro sigue sobre la mesa. "Nosotros lo que queremos es que se atienda un poco la realidad epidemiológica que vive España, que es diversa", ha reivndicado, antes de incidir en las difententes incidencias de coronavirus en las comuidades autónomas. "Hay una descompensación y entiendo que también se podría hacer una mirada que atendiera la visión territorial", ha defendido.

El 'president' ha asegurado que "los turistas británicos que vienen a la Comunitat Valenciana fundamentalmente se quedan en la Costa Blanca" sin moverse por España, por lo que ha afirmado: "Nosotros también tenemos un cierto concepto de isla".

De todos modos, ha puesto el foco en que el turismo nacional se desarrolla "muy favorablemente" y en que el certificado europeo previsto para julio "significará una recuperación de la movilidad interna de Europa". En ese contexto, "hay que aprovechar ahora ese gran activo que es la seguridad" para atraer a los visitantes extranjeros, ha concluido.