Estamos tan acostumbrados a asociar la política con la bronca y el exabrupto que, cuando surge alrededor de ella una noticia amable, creemos estar oyendo música celestial.

En este sentido el Gremio de la Restauración de Barcelona se ha apuntado un buen tanto. Ha lanzado una excelente campaña publicitaria destinada a recuperar terrazas, bares y restaurantes como punto de encuentro social. Lo ha hecho con la participación de conocidos actores y aprovechando espacios emblemáticos de la ciudad.

Además de intentar reanimar el sector, lo más relevante de esta iniciativa ha sido lograr la conjunción de personalidades políticas tradicionalmente enfrentadas entre sí.

"Hecha la prueba y visto el ‘buen rollo’... ¿Por qué no intentamos hacer algo parecido con el lío del aeropuerto del Prat o el Hermitage?"

Contemplar como conversan de forma distendida dos exalcaldes de Barcelona, como Xavier Trias y Joan Clos, es de agradecer. Atisbar un par de mesas más allá una animada charla que tiene como protagonistas a Alberto Fernández Díaz, Imma Mayol y Paco Narváez reconforta. ¡Bravo por ellos!

Los ciudadanos necesitamos propuestas constructivas y en positivo. Urge recuperar el pulso vital y económico de nuestros pueblos y ciudades. La tan ansiada normalización no conseguirá su plenitud si nuestros políticos no bajan de sus torreones y confraternizan en aras del bienestar colectivo. Soy consciente de que alrededor de sector de la restauración no es complicado llegar a acuerdos.

Cierto, pero hecha la prueba y visto el ‘buen rollo’... ¿Por qué no intentamos hacer algo parecido con el lío del aeropuerto del Prat o el Hermitage?