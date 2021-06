Cvirus.- La incidència acumulada repunta a 36,32 casos per cada 100.000 habitants a la Comunitat Valenciana

Així i tot, la Comunitat segueix estant en risc baix i sent l'autonomia amb una taxa més baixa, després de la ciutat autònoma de Ceuta, i per davall dels 118,29 casos de mitjana nacional, segons l'actualització de dades del Ministeri.

No obstant açò, el nombre de pacients de coronavirus ingressats en planta baixa a 120 -dos menys que ahir-, la qual cosa implica un 1,07% per cent dels llits disponibles, mentre que hi ha 24 malalts en les unitats de crítics, un de menys, i el 2,80% dels llits.

En les últimes 24 hores s'han registrat 23 ingressos enfront de 20 altes. Finalment, la taxa de positividad segueix també en ascens i se situa en el 3,03%, encara que segueix per davall del 4,86% de mitjana nacional.