El pleno del Parlamento aprueba por unanimidad declarar las enseñanzas no regladas como actividad esencial

Durante su defensa, la portavoz del Grupo Mixto, Henar Moreno, ha explicado que la enseñanza no reglada debe ser calificada como esencial "porque debemos aprender de esta pandemia y conocer realmente cuáles son las actividades necesarias para la mejora de la confortabilidad de nuestros niños y niñas".

Además ha pedido que se revisen los aforos máximos de los centros y que se incluyan dentro de las ayudas, entre otras cuestiones. La PNL ha contado con una enmienda de Cs que ha sido aprobada por el Grupo Mixto.

En el debate de la PNL, desde Cs han anunciado su voto a favor porque la enseñanza es esencial "sea reglada o no". "La enseñanza reglada o no reglada es educación y, a veces, se convierten en las únicas vías para aprender nuevos idiomas o disciplinas culturales, científicas o artísticas que no se contemplan en otros lugares y hay que defenderla", ha afirmado Belinda León.

Por parte del PP, Jesús Pérez Ligero ha recordado que en un momento determinado de la pandemia estas enseñanzas quedaron "en tierra de nadie" y "de la noche a la mañana dejaron de ser esenciales". Un hecho que los populares tildan de "incomprensible".

Además, desde el PP lamentan las "incongruencias" del PSOE que "las ha cerrado y las ha discriminado en el trato" y "tampoco les han dado ayudas a pesar de que digan que ellos no dejan a nadie atrás".

Finalmente, Sara Orradre (PSOE) ha anunciado el voto a favor de su grupo porque "aunque al principio pensábamos que la proposición ya estaba fuera de tiempo, como aún queda para la normalidad es necesario reforzar, de cara al mes de septiembre, la situación de estas academias" y ha reconocido que mantendrán una reunión con el sector "para dar los parámetros a seguir a partir de septiembre".

Por su parte, Orradre ha lamentado las palabras del PP porque "no hemos abandonado a las academias. Dentro de estas actividades se han respondido a 992 solicitudes por un importe global de más de 2.800.000 euros repartidos en los tres planes (reactivación, rescate y emergencia) que han existido".

ERES DE ENTIDADES BANCARIAS

El pleno ha continuado con el debate de la PNL relativa a rechazar el ERE presentado tras conocer que CaixaBank ha tenido un beneficio atribuido, sin incorporar extraordinarios asociados a la fusión, de 514 millones de euros en el primer trimestre de 2021 que también ha sido defendida por Henar Moreno, del Grupo Mixto-IU. La PNL se ha aprobado en su mayor parte (en concreto los puntos 1-A,1-B, 1-C y los puntos 2 y 3) mientras que el añadido 1-D ha sido rechazado.

En su defensa, Henar Moreno ha asegurado que desde IU "apostamos por atender las necesidades básicas de los ciudadanos y no por utilizar los recursos públicos para salvar siempre a los que más tienen". Este proceso -ha manifestado- "va a afectar a más de 8.000 personas y el cierre de numerosas oficinas" y en el proceso de la banca tradicional a la banca online "los más perjudicados son los ciudadanos de las zonas rurales".

Además, Moreno ha incluido en su PNL al BBVA que también tiene un ERE que puede afectar a 17 trabajadores en La Rioja. Ante esta situación, "tenemos claro que esta no es la vía en la que nos tenemos que dirigir". Moreno ha defendido "una banca pública para garantizar que el dinero se inyecta en las necesidades reales de la gente". La PNL ha contado con enmiendas por parte del propio Grupo Mixto y del PP que han sido aceptadas.

En el debate, Belinda León (de Cs) ha criticado "el cinismo" de la PNL que presenta IU porque "su partido está en el Gobierno de Sánchez y aprobó la fusión de ambas entidades con lo que ya sabía que se iban a despedir a miles de personas".

El PP, en voz de Alberto Bretón, ha explicado que "nos preocupa la situación que se está viviendo en la banca" y, por tanto, "queremos que el Gobierno regional vele por los requisitos y sea riguroso pero no nos corresponde a nosotros decidir si este expediente de regulación de empleo se debe aprobar o no" mientras que el diputado del PSOE, Víctor Royo, ha indicado que su grupo "está en contra de los ERES que se plantean en ambas entidades bancarias pero nos chirría políticamente que el PP introduzca enmiendas a esta PNL estando en las antípodas de IU".

Finalmente, desde el PSOE han pedido "que se deje trabajar al Gobierno de España porque los nuevos servicios bancarios y la manera de entender la banca dista mucho de lo conocido hasta hoy".

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA EN LA RIOJA

Además, la sesión ha aprobado por unanimidad la PNL de Cs en la que se solicitaba a impulsar el funcionamiento de la Fundación Rioja Salud, del Servicio Riojano de Salud y de sus centros (HSP, FHC y centros de atención primaria) de la UR, de los diferentes centros tecnológicos vinculados y de todos aquellos que se considere que puedan formar parte de la organización del Instituto de Investigación Sanitaria de La Rioja. La PNL ha contado con cinco enmiendas del Grupo Mixto que han sido aceptadas por Cs.

En su turno de intervención, María Pilar Rabasa (Cs) ha lamentado "la falta de previsión, liderazgo, eficacia y falta de recursos que se ha vivido durante la pandemia así como la falta de recursos estructurales del sistema de salud y del sistema de innovación e investigación". Para Cs "ha faltado una visión estratégica del I+D+i y esto ha hecho que estemos a la cola de la financiación publica con respecto a nuestro entorno". Ante ello, ha afirmado, "en La Rioja y en España debemos ser más competitivos en I+D+i en biomedicina y ciencias de la salud pero todo ello -ha afirmado- no surge de la nada, sino que se necesita financiación y trabajo público y privado".

Con esta propuesta "reorganizando los recursos que existen en La Rioja potenciaremos exponencialmente nuestro talento y nuestros resultados con el objetivo de ofrecer las mejores soluciones a las enfermedades. Solo trabajando juntos conseguiremos antes los mejores resultados". Por ello es necesario "un giro de 180 grados, replantearlo y reorganizarlo todo porque somos la única comunidad que no tiene instituto sanitario acreditado".

En el turno de portavoces, Henar Moreno, ha agradecido la inclusión de las enmiendas a la PNL ya que hay que basar el futuro "en la ciencia, la investigación y la tecnología para avanzar en I+D+i". Alberto Olarte (PP), por su parte, ha criticado la PNL de Cs porque el PP "lleva trabajando en este instituto desde hace mucho, cuando comenzó el CIBIR en 2005" y Roberto García, del PSOE, ha afirmado que están de acuerdo con la creación de dicho instituto pero hay que hacerlo "con sosiego y de forma común entre todos porque es un proceso complejo. Investigar, desarrollar e innovar es la única manera de avanzar".

CHEQUE I+D+i

Finalmente se ha aprobado por unanimidad la PNL de Cs -incorporando varias enmiendas- en la que se instaba a implementar un cheque I+D+i para favorecer la contratación de nuevo personal investigador de larga duración, asumiendo de forma escalonada el coste de personal (salario bruto antes de impuestos y cotizaciones obligatorias y también la seguridad social a cargo del empleador).

Alberto Reyes (Cs) ha agradecido a todos la disposición para llegar "a acuerdos" ya que es una iniciativa "fundamental" para albergar "un cambio productivo en la comunidad y generar una estabilidad que implique una mejora del sistema productivo del modelo económico". Finalmente ha hecho un llamamiento a la presidenta regional, Concha Andreu, "para que, una vez aprobada, esta iniciativa se lleve a cabo cuanto antes".