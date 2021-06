Este miércoles, Esperanza Aguirre ha entrado en directo en Más vale tarde para hablar sobre la Operación Kitchen, pero cuando Mamen Mendizábal le preguntó por la vinculación de Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, con el caso, se enzarzaron en un tenso debate terminológico.

"El marido de Cospedal ha quedado imputado, pero este señor no era del PP...", le dijo la presentadora, pero la expolítica la interrumpió: "Por favor, utilice bien el lenguaje". "Puedo utilizar la palabra imputado e investigado de manera correcta", le rebatió la periodista.

"Es que no es correcta. El Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal...", continuó la expresidenta de la Comunidad de Madrid elevando la voz. "No me grite, no empiece gritándome tan pronto, por favor, señora Aguirre", le pidió la presentadora de laSexta.

Después de aclarar ese asunto, Mendizábal le preguntó por Villarejo: "¿Tenía vinculación con alguien del partido, porque hay muchos audios que...?". En ese momento, la política volvió a interrumpirla alegando que no le dejaba contestar: "Le puedo contar si usted me deja hablar, porque usted tiene la costumbre de no dejar hablar al entrevistado. Entonces yo le quiero contar mi propia relación con Villarejo, si usted me lo permite. Pero vamos, pregunte usted lo que quiera".

"Pues anda que usted", le dijo la periodista entre risas. "Bueno, es que usted viene aquí a hacerse un monólogo, que me parece fenomenal, pero es que yo tengo la mala costumbre de querer hacerle preguntas, le sienten bien o le sienten mal".

"A la que le gusta hacer monólogos de las preguntas es a usted. Pero bueno, ya veo que va a dejar usted el programa, no sabemos por qué", le echó en cara Esperanza Aguirre refiriéndose a la noticia de que iba a abandonar Más vale tarde. "Las entrevistas consisten en que usted pregunta y el entrevistado contesta".

"Ya que usted controla más los mimbres del periodismo que yo, lo mismo puedo ponerle aquí un hueco para usted", le Mamen Mendizábal y espero a la respuesta de la política, que guardó silencio. "¿Me va a contestar o va a seguir haciendo esto?".