Obri les seues portes el nou Centre Municipal de Servicis Socials del Cabanyal

La regidora de Servicis Socials de l'Ajuntament de València, Isabel Lozano, ha visitat aquest dijous el nou CMSS del Cabanyal, situat en el carrer Regna 117, acompanyada del vicepresident segon i conseller de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica de la Generalitat Valenciana, Rubén Martínez Dalmau.

Es tracta d'un immoble situat a una cantonada que dóna a tres carrers per les quals té accés. L'edificació total és de 400 metres quadrats, en dos altures, sobre una planta rectangular, segons ha detallat el consistori en un comunicat.

A la planta baixa hi haurà una zona d'accés amb zona d'espera, equipament de banys per a tots dos sexes i adaptat, quatre despatxos individuals, pati descobert i despatx en paisatge amb capacitat per a huit llocs de treball. A la primera planta se situen els despatxos de direcció.

Lozano ha explicat que "les obres han consistit en una reforma integral, s'ha demolit completament tota l'estructura i distribució interior de l'edifici, mantenint les tres façanes per estar protegides patrimonialment".

S'han redistribuït les dos plantes per a adaptar-les a normativa vigent i al seu torn optimitzar l'espai assistencial en el Centre. La totalitat de l'edifici és accessible. El pressupost de la intervenció ha sigut de 605.658,24 euros.

EQUIP TÈCNIC

Amb la intenció de poder desenvolupar una actuació interdisciplinària, l'equip tècnic del Centre Municipal de Servicis Socials el Cabanyal estarà format per un lloc de direcció, huit tècnics de treball social, tres educadors socials, un integrador social, un psicòloga, dos auxiliars administratius i dos subalterns, la qual cosa fa un total de 18 professionals.

En paraules de Lozano, "aquest nou CMSS permetrà alliberar la càrrega de treball dels centres municipals de Natzaret, Trafalgar i Malvarrosa i farà una atenció integral de gestió d'ajudes socials de caràcter molt divers a la població dels barris del Cabanyal i del Grau".

"València tenia una falta de centres socials molt acusada i per açò l'anterior mandat vam obrir un nou centre en la Zaidía i, durant els pròxims anys, volem obrir dos més a part d'aquest del Cabanyal, concretament a Benicalap i a Russafa", ha conclòs la regidora.

Per la seua banda, el vicepresident segon i conseller de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, ha destacat la importància d'aquest edifici "que atendrà les necessitats dels residents de la zona i es veuran beneficiats dels servicis que en ell es presten", segons informa la Generalitat en un comunicat.

Segons ha explicat, l'objectiu de la intervenció ha sigut "recuperar l'envolupant, que així les façanes tornen a dialogar amb l'entorn del barri i donar una nova vida a l'edifici com a centre social".

El centre de servicis socials gestionarà servicis com l'ajuda a domicili, menjar a casa, teleasistencia, protecció i atenció a menors, així com programes d'atenció i inserció social i la tramitació de la Renda Valenciana d'Inclusió.