Pérez Tornero i Ximo Puig aborden la futura seu de RTVE a la Comunitat Valenciana

Segons ha informat la Corporació pública, en finalitzar la reunió, Pérez Tornero ha destacat "el compromís d'estar més presents en eixa comunitat" i també "amb la descentralització profunda" que ha arrancat "perquè la Comunitat Valenciana estiga representada en el discurs audiovisual espanyol amb tota la seua potència de creativitat, de transformació econòmica i de riquesa".

"És per a nosaltres una alegria saber que des del Palau hi ha enteniment i hi ha cooperació i que anem avant per a donar un gran salt cap a la cooperació mútua", ha assenyalat en declaracions a TVE Pérez Tornero, qui prèviament ha visitat els estudis de Televisión Española a Paterna i de Ràdio Nacional.

Es tracta de la segona visita als Centres Territorials de RTVE que realitza Pérez Tornero des de la seua presa de possessió. El passat mes d'abril va visitar les instal·lacions de RTVE Castella-la Manxa a Toledo i va mantindre una reunió amb el president de la Junta, Emiliano García-Page.