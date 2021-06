La exsenadora que denunció a Podemos insiste en que había "sobresueldos", pero admite que no tiene pruebas

La exsenadora de Podemos Celia Cánovas ha admitido este jueves ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, que se equivocó cuando denunció un supuesto desfase de 2.000 euros entre lo que ella donó a la formación en 2018 y lo que el partido le reportó que había donado. Lo ha hecho este jueves, cuando ha acudido a declarar a petición de Vox en el caso Neurona.

La exparlamentaria denunció en septiembre de 2020 que, a lo largo de 2018, donó 3.000 euros a la caja de solidaridad del partido, investigada en la causa, pero que, sin embargo, la formación morada contabilizó una donación de 5.000, diferencia por la que acusó a Podemos de blanqueo de capitales.

No obstante, cuando ha testificado a petición de Vox, se ha desdicho, como ha confirmado ella misma a los medios de comunicación y también el abogado de Podemos, Gorka Vellé. "La denuncia de blanqueo de capitales no tenía fundamento; traíamos la documentación que lo acreditaba y ella lo ha reconocido tal cual", ha resumido el letrado en Plaza Castilla.

"Yo vengo aquí a decir la verdad, como testigo, y lo que no sé, no sé. Estoy aquí para averiguar si se ha cometido algún delito", ha expuesto después en unas declaraciones recogidas por la Agencia Efe. Además de esa denuncia, Cánovas también había denunciado el funcionamiento de la Caja de Solidaridad de Podemos, a la que se destinan las donaciones del partido, su relación con la Asociación 404 Comunicación y la existencia de supuestos sobresueldos, aunque no ha aportado ninguna prueba. "Dijimos que era un testimonio que no aportaba nada y así ha sido", ha añadido Vellé.

Sobre la Caja de Solidaridad, Cánovas ha asegurado que "se creó de forma oscura" y que tenía el fin de "desviar fondos". No obstante, ese instrumento se creó un año después de que ella dejase de donar -"sabiendo o imaginando lo que podía pasar", ha dicho-. Su teoría es que ese desvío de dinero se hacía a través de la Asociación 404 Comunicación, que Cánovas ha asegurado que tiene como trabajadoras a miembros del partido.

"Los sobresueldos eran vox pópuli"

Cánovas también ha respondido en el juzgado a las preguntas de las partes sobre los supuestos pluses en las nóminas de diferentes trabajadores de la formación. El propio Escalonilla archivó la causa al entender que Rocío Esther Val, gerente del partido, tenía competencias para aprobar esos complementos salariales y que la cúpula de la organización estaba enterada, aunque la Audiencia Provincial de Madrid ordenó reabrir la investigación.

"Había sobresueldos porque era vox pópuli", ha añadido la exsenadora, que ha justificado que no formaba parte de la dirección "y no se nos informaba de nada", para admitir después que no tenía pruebas al respecto.

Ha añadido que esos sobresueldos no los cobraba "todo el mundo" porque "había gente que cobraba más y gente que cobraba menos". "Al detalle no lo sé porque no me enseñaban ninguna nómina", ha resumido.

"Nos hemos quedado sin saber qué era lo irregular que denunciaba y quién era su fuente", ha apostillado después el letrado de la formación. La letrada de Vox, Marta Castro, tan solo ha añadido que Cánovas denuncia que no se cumplían los estatutos de la formación.