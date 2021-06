Podemos acusa a Piñán de mentir y afirma que el Gobierno no recupera la locomotora de Carrio "porque no quiere"

Según ha señalado Palacios no es cierto la argumentación de Piñán de que a día de hoy no puede adoptar ninguna medida para recuperar la locomotora. "Si el Gobierno de Asturias no recupera la máquina es porque no quiere", ha afirmado.

El parlamentario de Podemos afirma que esa locomotora fue "sustraída" y "robada", de tal forma que salió de Asturias sin el conocimiento de las autoridades. Afirma que hasta hace poco figuraba entre los bienes protegidos en Asturias, cuando saltó el escándalo y la gente se dio cuenta de que no estaba en el Principado.

Critica Palacios que se intente además "confundir" a la población diciendo que había dos máquinas en dos pozos y que una de ellas, no la de Carrio (Laviana), era la protegida. "No, se trata de la misma máquina", afirma Palacios, que considera "una vergüenza" lo sucedido.

Del valor de la locomotora Marqués de Bolarque conocen bien las autoridades murcianas, ha dicho Palacios, quien señala que allí sí aprecian este bien. Pero su lugar, ha insistido, es Asturias y ahí ha de volver. "Que la traigan ya", ha dicho.

Considera que el Gobierno asturiano sí puede intervenir porque además existe un contrato de Comodato entre la empresa pública Hunosa y Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana que lo permite. La locomotora Marqués de Bolarque fue recuperada por la empresa pública Hunosa, que la cedió gratuitamente al Montepío en la etapa en la que José Antonio Postigo presidía la entidad. La máquina está ubicada actualmente en la glorieta de entrada al Residencial del Montepío de Los Alcázares desde 2007.

Palacios ha dicho que la locomotora no está dentro de las instalaciones del Montepío, como dice ese documento, y que no se establece ninguna fecha. Por eso considera que el Gobierno debería recuperar la locomotora ya. "Y que vengan luego a verla si quieren desde Murcia... ¡O desde República Checa!", ha añadido.

El diputado de Podemos ha dicho que su formación, también desde el Ayuntamiento de Laviana, no van a cejar en el empeño de recuperar la locomotora y de, si es necesario, exigir responsabilidades a quienes han permitido esa "vergüenza".

La locomotora de vapor Marqués de Bolarde perteneció en su día al Grupo Duro Felguera. Fue fabricada en Alemania en el año 1914 por la casa Borsig y tiene un ancho de vía de 650 milímetros.