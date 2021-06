La Comunitat Valenciana posa fi al toc de queda, reobri l'oci nocturn i lleva el límit en les reunions socials

La Comunitat Valenciana posa fi al toc de queda després de set mesos i mig, reobri l'oci nocturn fins a les 2.00 i lleva el límit de persones en les reunions socials. A partir del dimarts 8 de juny, torna la llibertat de moviments a les nits, segons ha anunciat el president de la Generalitat, Ximo Puig, després de la reunió de la Comissió Interdepartamental del Consell sobre la Covid que ha adoptat aquest dijous les noves mesures.

Aquesta relaxació en les restriccions es produeix després d'un descens pronunciat dels contagis després de les dures mesures adoptades pel Govern valencià arran del Nadal i amb l'avanç sostingut de la vacunació.

A més, reobrin els locals nocturns com a pubs i discoteques fins a les 2.00 de la matinada, sense ball i amb aforament del 50% a l'interior i del 100% a les terrasses.

Preguntat per la raó per la qual la reobertura no es farà fins a les 3.00 del matí, com seria possible per les dades epidemiològiques de la Comunitat, ha contestat: "S'obri ja, és un avanç; és cert que pot no ser suficient per a l'activitat de negoci, però també és cert que hem d'arribar a juliol en les millors condicions per a garantir un estiu el més beneficiós possible", ha explicat.

També es posa fi, després de 226 dies, al límit de persones en les reunions socials, que fins ara estava en 10, i torna la llibertat de reunió completa a les cases i als carrers.

Mesures Covid vigents fins a finals de juny en la Comunitat Valenciana. GVA

Per part seua, l'hostaleria i la restauració, a partir del dimarts, tancarà a la 1.00 de la matinada (mitja hora més tard) amb els aforaments actuals, és a dir, 50% a l'interior i 10 persones com a màxim per taula.

Sobre la fi del toc de queda, Puig ha recordat que, en el seu moment, va dir que no s'utilitzaria "ni un dia més del necessari". En la seua opinió, ha sigut un instrument "definitiu per a controlar al virus" i la tornada de la llibertat de moviments és una mesura "que ja era necessària". De la mateixa manera, la fi del límit de persones en les reunions socials ha de produir-se "amb tota la precaució, amb tota la corresponsabilitat i, per tant: mascareta, ventilació i distància", ha asseverat.

Pel que fa a l'oci nocturn, un sector "que tants sacrificis ha fet per l'interés general", Puig ha agraït l'actitud d'aquests negocis i ha afirmat que reobri "amb la perspectiva d'ampliar l'horari en la pròxima reunió, per a començar juliol a la part alta de la temporada".

"La incidència més baixa d'Espanya i el destí més segur d'Europa"

Ximo Puig ha manifestat que la Comunitat Valenciana ha consolidat una situació sanitària "única", ja que aquesta autonomia porta 11 setmanes "amb la incidència més baixa d'Espanya. És una referència europea, el destí més segur d'Europa juntament amb Malta", ha defensat.

Llocs de culte i Sant Joan

El Consell també ha aprovat l'obertura total dels aforaments en els llocs de culte i avanços en els grups d'excursions guiades i en escoles d'estiu. A més, el Govern autonòmic recomanarà a tots els ajuntaments de la Comunitat Valenciana que limiten les celebracions de Sant Joan. "No pot haver-hi un Sant Joan normal perquè encara no estem en una situació normal. Hem d'evitar en tot moment les aglomeracions, i això servirà per a totes les festes que es puguen anar celebrant en les pròximes setmanes i mesos, fins que superem la pandèmia", ha afirmat el president Puig.

Vacunació i perspectiva econòmica

Segons el cap del Consell, totes les mesures anunciades es prenen tenint en compte que la incidència ha baixat un 70%, els llits ocupats per persones malaltes de Covid-19 han passat del 9% a l'1%, les UCI tenen 10 vegades menys pacients. Puig ha demanat, no obstant això, prudència, atés que l'alçament de restriccions està tenint el seu efecte en el repunt de contagis.

"Entrem en un període d'esperança", amb la proximitat de l'estiu, amb "bones perspectives de recuperació i amb el desplegament ja en marxa de més de 1.000 milions d'euros en ajudes directes i, sobretot, amb la vacunació com a gran actiu", ha assenyalat el president, que ha recordat que aquesta setmana s'arribarà als 3 milions de dosis administrades i que les persones més vulnerables compten amb protecció.

"Ja tenim un milió de valencians completament immunitzats, i, entre les persones vacunades i aquelles que han superat la malaltia, ja superem el 50% de la població amb protecció enfront del virus", ha dit també.

El cap de l'Executiu autonòmic ha finalitzat la seua intervenció expressant la seua confiança en els joves i en el conjunt de la societat valenciana, que no ha protagonitzat les "imatges d’impudència" que sí s'han vist en altres llocs davant la fi de les restriccions. Per això, ha demanat continuar, com fins ara, treballant "en una mateixa direcció" per a aconseguir "la superació de la pandèmia i la recuperació social, econòmica i emocional".