El 41,5% de les valencianes afirma que la covid afecta a la seua salut sexual i un 53% manté relacions sense protecció

Així, es desprèn de la 'Encuesta sobre Salud Sexual de la Mujer', estudi elaborat per HRA Pharma amb dones d'entre 16 i 35 anys, en col·laboració amb l'empresa 40dB, que s'ha presentat hui en València.

Entre les conseqüències negatives derivades de la pandèmia les dones apunten al retard en una visita ginecológica o centre de planificació familiar, dificultats d'accés a les receptes del seu anticonceptiu habitual, haver comprat menys anticonceptius per qüestions econòmiques o per por d'eixir de casa i per tant admeten haver mantingut sexe sense protecció i no han anat a la farmàcia per vergonya a demanar la píndola del dia després.

Sobre aquest tema, la directora general d'HRA Pharma Iberia, ha comentat que les dades que llança l'enquesta són "molt esclaridores" i "també preocupants". En eixe sentit, adverteix que entre les dones "hi ha índexs preocupants de relacions sexuals sense protecció i molt alts nivells de desinformació sobre salut sexual", la qual cosa posen en evidència una greu falta d'informació que té conseqüències molt negatives".

Així, assenyala que aquestes conclusions expliquen en bona part l'elevat nombre d'embarassos no desitjats i d'interrupcions voluntàries de l'embaràs, tant a la Comunitat Valenciana com en la resta d'Espanya.

En eixe sentit, la macroenquesta indica que encara persisteix la desinformació sobre salut sexual i la irregular tasca d'informar adequadament a les joves en l'àmbit educatiu i familiar: el 49,5% de les dones acudeix al seu cercle d'amistats o a internet per a resoldre dubtes sobre sexe, i només el 12,5% ho fa a professionals sanitaris.

Així, el 28,2% de les joves valencianes assegura no haver rebut informació sexual enfront del 31,8% en la mitjana nacional i si es pregunta quantes la van rebre abans de mantindre la seua primera relació sexual només 3 de cada 10 valencianes, el 34,61%, van tindre eixa possibilitat, encara que la mitjana espanyola és encara més alarmant, ja que se situa en el 43,1.

El 36,8% creu que l'educació rebuda en els col·legis/instituts de la Comunitat Valenciana és "inútil o està desactualitzada" i el 34,2 per cent no va aprendre sobre la regla i els cicles menstruals.De les valencianes que declaren haver rebut educació sexual, quasi la meitat, el 47,3%, asseguren que l'han rebut dels seus pares, 5,4 punts més que en la resta d'Espanya.

ÚS D'ANTICONCEPTIUS

A pesar que s'ha produït un increment progressiu de l'ús d'anticonceptius a escala mundial, quasi la meitat de les valencianes d'entre 16 i 35 anys (47%) no fa ús de cap anticonceptiu hormonal.

D'altra banda, més de la meitat d'elles (un 54,3%) mai ha usat un anticonceptiu d'urgència (també conegut com a "píndola del dia després"), enfront del 51,8 de la mitjana nacional, per la "poca informació" que les dones disposen d'aquest mètode, segons revela l'enquesta.

Així, el 43,7% de les valencianes, el 2,3% més que la mitjana espanyola valencianes, acudeixen a les seues amistats per a informar-se sobre la píndola del dia després, però només un 8,5% ha rebut informació d'ella per personal mèdic, sanitari o farmacèutic quan és una solució que existeix en el mercat sense necessitat de recepta.

En aquest sentit, més de la meitat (54,8%) pensa que només es pot prendre la píndola d'urgència el dia després a les relacions sexuals sense protecció i 6 de cada 10 (60,9%, 2,2 punts més que la mitjana nacional) creuen erròniament que la píndola del dia després pot provocar infertilitat si s'usa moltes vegades.

D'altra banda, el 59,5% (3,5 punts més que la mitjana) encara no sap que aquest mètode actua retardant l'ovulació; quasi 4 de cada 10 segueix creient erròniament que és abortiva, i el 21,1% pensa també equivocadament que la píndola del dia després només es pot prendre tres vegades en la vida.

"La realitat és que l'anticonceptiu d'urgència, com és el cas d'ellaOne, no és una píndola abortiva, sinó que impedeix l'ovulació i per tant evita que l'embaràs es produïsca", explica el doctor Guillermo Sellers, director mèdic d'HRA Pharma.

Així mateix, aclareix que no hi ha evidències que la píndola del dia després tinga efectes a llarg termini. De fet, aquest s'estabilitza ràpidament després d'usar l'anticoncepción d'urgència, per la qual cosa es recomana usar un mètode anticonceptiu de barrera".

La pandèmia de Covid-19 ha afectat també a altres aspectes de la vida sexual de les dones: el 39,1% han tingut menys relacions sexuals durant la pandèmia, l'1,7% més que la mitjana nacional, i el 25,4% assegura haver mantingut relacions sexuals amb menys persones, enfront de la dada espanyola, el 22,6%.

Aquesta enquesta posa també de relleu una altra informació complementària: el 66,8% de les valencianes de 16-35 anys assegura tindre relacions sexuals almenys una vegada per setmana, 3,1 punts més que la mitjana.

El director mèdic d'HRA Pharma, el doctor Guillermo Sellers, recalca que "l'accés a una bona i correcta educació sexual, no només des del punt de vista científic, sinó també en l'emocional, és essencial perquè les joves cresquen amb la informació necessària per a poder decidir i tindre llibertat en la seua vida sexual" i que l'anticonceptiu d'urgència evitaria embarassos no planificats ja que "no necessita recepta i és molt eficaç".

En aquest sentit, en la Comunitar Valenciana es van practicar en 2019 un total de 8.523 interrupcions voluntàries d'embaràs, mentre que a nivell nacional es van produir 99.149 interrupcions voluntàries d'embaràs, el 3,26% més que en 2018, sent el tercer any consecutiu de creixement", conclou el doctor Sellers.