Los últimos meses de Diego Arrabal en Viva la vida han sido muy tormentosos, pues dejó el programa temporalmente y, semanas después de volver, tuvo que ausentarse porque enfermó de Covid y tuvo que ser ingresado en la UCI. Pero, a finales de mayo y tras varias semanas de tensión entre los colaboradores por el documental de Rocío Carrasco, el fotógrafo anunció su segunda y definitiva marcha del programa de Emma García.

El paparazzi aclaró que no se trataba de un despido, pero ahora ha vuelto a pronunciarse en una entrevista con La Vanguardia, donde confirmó que no ha tenido ningún problema en televisión, sino que simplemente su agencia de prensa le quitaba mucho tiempo y le dificultaba la compatibilidad.

"¡Nadie me ha echado, al contrario! Tanto el programa, como la productora como la cadena están encantados de tenerme. Casi todos los días recibo una llamada de ellos", aseguró. "Me han pedido que me lo piense o que vuelva".

También sostuvo que nunca le censuraron y le dejaron libertad para opinar, pero sí que ha recibido críticas por las redes recientemente con respecto al asunto de Rocío Carrasco: "Ahora se ha puesto de moda etiquetarte de machista [...] Soy de las personas menos machistas que hay en la Tierra. Pero a todos los compañeros les pasa lo mismo, tanto a los que ven más justo lo que está haciendo Rocío Carrasco como los que creemos que no está haciendo lo correcto".

"Ahora se ha puesto de moda etiquetarte de machista. Soy de las personas menos machistas que hay en la Tierra"

Después, el periodista de La Vanguardia le preguntó si se estaba imponiendo un único discurso sobre Rocío en la cadena, algo que él negó, pero sí señaló a un programa en concreto: "Lo que sí que hay que decir de manera muy clara y en voz alta es que en Sálvame no se puede decir lo que uno quiere. ¡Desgraciadamente lo estamos viendo! Con toda la humildad del mundo, creo que se están equivocando".

"A mí jamás me han dicho lo que tenía que decir. ¿Dónde estoy ahora mismo? En casa. Ya está", respondió después Arrabal, quien también fue colaborador de Sálvame anteriormente.

"Seguro que la docuserie le va a pasar factura a Carlota Corredera"

Después de que el pasado lunes, Carlota Corredera se indignara con Antonio Montero por llamar "mala madre" a Rocío Carrasco y esto provocara la marcha de plató del colaborador, Diego Arrabal le mostró su apoyo públicamente a su excompañero de cadena. Por ello, el fotógrafo no está del todo de acuerdo con cómo está haciendo las cosas la presentadora de Sálvame.

"Se le está haciendo un flaco favor a Rocío Carrasco y, al final, lo está ensuciando todo. Lo bonito del debate es que haya colaboradores con diferentes opiniones", señaló. "No soy nadie para darle ningún consejo [a Carlota], pero sí creo que se está tomando este tema de manera muy personal y en televisión lo que hoy es blanco mañana es negro".

"¿Cree que esta docuserie le puede pasar factura profesional?", le preguntó el periodista. "Segurísimo. Y con eso no quiero quitarle la razón a ella, pero esa manera tan vehemente y dictadora de gestionar un plató no me gusta nada", respondió él. "No puede ser que todo el mundo se haya equivocado menos ella. Creo que algo de autocrítica debería hacer".