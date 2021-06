Soleá Morente corona el segon 'A la llum de la lluna' en Sant Miquel dels Reis

L'artista flamenca aprofita la seua presència al 'cap i casal' per a posar de llarg el seu últim treball, 'Lo que te falta', publicat al març de 2020. Aquest disc suposa un retorn als orígens, amb la rumba com a element central però sense deixar de costat la fusió amb altres estils com és habitual en la seua trajectòria.

Filla del cantaor Enrique Morente i de la balladora Aurora Carbonell, va debutar en solitari a l'octubre de 2015 amb l'àlbum 'Tendría que haber un camino', on van col·laborar artistes com Antonio Arias (Lagartija Nick), Florent Muñoz (Los Planetes) o La Bien Querida, ressalten els organitzadors del cicle.

'Ole Lorelei', el seu segon treball, va veure la llum al març de 2018 i va ser inclòs en les llistes dels millors discos d'eixe any. La crítica i el públic van destacar la capacitat de Soleá Morente per a consolidar una veu pròpia des del flamenc i sense por a aproximar-se a altres gèneres com el pop, el funk o l'electrònica.

'A la llum de la lluna' va començar el 7 de maig amb l'actuació en acústic de M-Clan amb Carlos Tarque a la veu i Ricardo Ruipérez a la guitarra. Després d'aquest primer dia, el públic ha gaudit d'altres tres actuacions en un entorn segur: Tardor, Zahara i Revólver.

Aquesta programació ha comptat amb el vistiplau del públic, que va esgotar les localitats a les poques hores. Els assistents només havien de pagar les despeses de gestió de la plataforma electrònica de distribució de les entrades.

Es tracta d'un festival que parteix de la direcció general de Cultura i Patrimoni de la Conselleria de Cultura, amb l'objectiu de col·laborar en la reactivació del sector cultural, un dels més afectats per la pandèmia.

Però el cicle també ha servit per a impulsar l'edifici del XVI com a contenidor cultural i aprofitar les seues característiques per a programar concerts a l'aire lliure. Davant la situació, l'organització ha establit un protocol de seguretat que inclou l'ús obligatori de la mascareta i gel hidroalcohòlic, la senyalització d'itineraris i l'entrega d'entrades nominatives i seients assignats.