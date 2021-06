Lucía cuenta cómo está su relación con Isaac tras los rumores de ruptura: "Estoy bastante agobiada"

Durante los últimos días, muchos son los rumores que se han oído de un supuesto distanciamiento entre Lucía e Isaac, la pareja que surgió meses después de La isla de las tentaciones 3. Pero ahora, la gaditana ha decidido acabar con todas esas habladurías sincerándose en su canal de Mtmad.

Los rumores comenzaron a surgir después de que Manuel, ex de ella, entrara en el pisito de Solos y dejara caer que el catalán había sido infiel a Lucía: "Si no se lo cuenta, ya me encargaré yo, si ella quiere, de buscar las pruebas y enseñárselas".

Tras esto, la exparticipante de La isla de las tentaciones quiso confesar que era cierto que había un distanciamiento entre ambos, pero había un motivo. "En las redes sociales están diciendo que nos hemos peleado", comenzó diciendo. "Han pasado cosas [...] Estoy bastante agobiada".

Lo cierto es que ambos estaban buscando piso para vivir juntos en Cádiz, pero al no encontrar nada, se quedaron viviendo en casa de los padres de ella, por lo que estar encerrados entre cuatro paredes -las del dormitorio- fue complicado y les generó "un poco de conflicto", y finalmente él prefirió volver a Barcelona.

Aun así, también confesó que había alguna discusión entre ellos y, por ello, estaban "un poco tensos", pero, "por lo demás, todo superbien". Pero parece que todo está mucho mejor ahora, y es que la pareja ya ha encontrado su 'nidito de amor'.

Lucía se dirige a Manuel y a Marina

La gaditana también se pronunció sobre todos los mensajes que le habían llegado diciendo que Isaac le había puesto los cuernos: "Si hay pruebas, que me las manden, hasta entonces no me vale que me digan esas cosas [...] Con todo lo que he pasado [con Manuel] yo no volvería a perdonar unos cuernos. Me ha servido para valorarme y quererme más y ahora sé lo que valgo".

Pero, además de pedir a los usuarios de Instagram que le dejen de decir esas cosas sin pruebas, dirigió un mensaje a otras personas que hablan de su relación. "Que hablen de su vida, pero a mí que me dejen en paz", dijo a Manuel y también a Marina, la ex de Isaac y su examiga íntima.