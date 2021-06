Més d'un centenar d'ajuntaments s'adhereixen a la Xarxa de la Diputació contra la violència masclista

A tots ells els han donat la benvinguda la diputada d'Igualtat, Eli García, i el president de la institució, Toni Gaspar, qui ha instat els presents a "no perdre l'ànim ni el sentit crític per a aconseguir d'una vegada per sempre una societat amb dones lliures de violència", ha indicat la corporació en un comuncicat.

La responsable provincial d'Igualtat, Eli García, ha començat l'acte lamentant "un mes de maig extremadament dolorós amb un goteig inadmissible de dones mortes a les mans de les seues parelles o exparelles; una dura realitat que alguns s'obstinen en no veure i que ens obliga a seguir treballant en xarxa, des de la base de la coeducació, per a eliminar els estereotips masclistes i detectar i detindre a temps qualsevol besllum de violència de gènere".

Per a donar una resposta ràpida i homogènia es va crear la xarxa provincial que pretén "acabar amb la miserable violència contra les dones, que té com a únics responsables a homes masclistes i covards", ha indicat Gaspar, qui ha considerat que "la sensibilitat i la ràbia han d'anar acompanyades d'un esperit crític perquè alguna cosa no està funcionant en el moment en què segueixen morint dones".

Entre les ferramentes i mecanismes en els quals treballa la delegació que dirigeix Eli García destaca la producció de dos pel·lícules, una de ficció i un documental, que es distribuiran entre els membres de la xarxa perquè es treballe eixe missatge de coeducació i eradicació d'estereotips des de la infància en tots els ajuntaments que s'han sumat a la iniciativa provincial i els que demanen la seua adhesió en un futur.

Una altra novetat és l'acord que la diputada Eli García està tancant amb la Sareb per a posar a la disposició de dones víctimes de violència de gènere vivendes socials en diversos municipis. "És un pas més en les polítiques transversals que treballem des de la intensitat i l'eficàcia per a dotar de recursos a les localitats que formen part de la nostra xarxa i a les dones que pateixen la xacra de la violència masclista", explica la diputada, que coincideix amb el president de la Diputació en la necessitat del consens i l'unanimitat en la gestió d'aquest gran problema comú des de les administracions públiques.

"En aquest tema no caben estratègies partidistes per a un desgast interessat de l'oponent ni fer del matís trinxera, doncs solament l'unitat i la determinació contra els assassins pot acostar-nos a la fi del malson", sentència Gaspar.