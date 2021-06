El PP retrau la tardança de la Generalitat a aprovar el nou contracte-programa d'À Punt

Per al seu portaveu en la comissió de radiotelevisió de les Corts, Verónica Marcos, aquesta situació demostra la "desídia i nul·la gestió" del 'president' de la Generalitat i líder del PSPV, Ximo Puig, i que "les guerres internes del tripartit d'esquerres els impedeixen complir amb el més mínim formalisme".

En un comunicat, critica que el Consell sabia que el contracte-programa acabava l'1 de juny i "no ha fet gens" per engegar un altre que done cobertura a la televisió pública: "Ni tan sols ho han portat a les Corts, a pesar que el consell rector ja ho va aprovar fa més de tres mesos".

Per tant, adverteix la 'popular', ara no hi ha ni contracte ni possibilitat de pròrroga, quan recorda que "des de fa tres anys saben que el contracte-programa s'acaba i que cal renovar-lo".

"Puig prefereix mirar a un altre costat abans que obrir una altra guerra interna amb els seus socis de govern (Compromís i Unides Podem). Aquesta situació demostra esgotament i falta d'iniciativa", assevera, per a queixar-se que "a aquest Consell li dóna tot igual".

Al seu juí, per a ells el contracte-programa és un paper que no cal complir, "com han demostrat i ha denunciat en moltes ocasions la Sindicatura de Greuges: Com mai l'han complit, per a ells no és prioritari".

Però la diputada del PP alerta que estar sense contracte-programa "els allibera i ningú marca la programació, la publicitat o els continguts de servici públic", ja aquest contracte determinava els objectius i les obligacions concretes que ha de complir la programació dels canals de radi i televisió i dels servicis connexos i interactius.

A aquesta situació se suma, segons ella, "el caos organitzatiu de la televisió de tots els valencians amb una presidència interina des de gener, sense relació de llocs de treball i devent d'Hisenda 25 milions d'euros".