La Generalitat es proposa reduir el temps de tramitació de contractes a 80 dies per a agilitzar els fons europeus

Així ho ha explicat la consellera de Justícia, Interior i Administracions Públiques, Gabriela Bravo, en una roda de premsa que ha oferit per a presentar les conclusions de l'informe de les mesures per a la modernització administrativa elaborat per un grup d'experts en dret administratiu liderats pel professor José Luis Martínez Morales.

Durant la seua intervenció, Bravo ha destacat que "milers de llocs de treball depenen de la celeritat" de la gestió en els contractes, i ha incidit que "no pot haver-hi excuses ni dilacions perquè l'administració siga un agent facilitador de progrés i justícia social". "No pot ni deu convertir-se en un obstacle", ha asseverat.

Segons Bravo, l'informe "conté un diagnòstic integral", que ha considerat "necessari" per a poder analitzar les mesures més adequades. De les propostes que conté, segons ha avançat, "part d'elles ja s'han incorporat en el decret llei de gestió de fons europeus".

Aquestes propostes "no només garanteixen el control i la seguretat en els procediments", sinó també afavoreixen la "tramitació per urgència dels expedients vinculats a projectes europeus".

Si bé l'informe és consultiu i no té caràcter vinculant, Bravo ha anunciat que ho traslladarà a la resta de departaments i subsecretaries perquè ho estudien i puguen incorporar mesures que es reflecteixen. En total, inclou cinc eixos amb 18 línies d'actuació i 63 propostes.

En concret, en contractació pública es proposen nou línies de mesures i 31 propostes d'accions; en convenis administratius i subvencions, tres línies de mesures amb 14 propostes d'accions; en personal i organització, quatre línies de mesures amb 10 propostes; en simplificació administrativa hi ha una línia amb quatre propostes i en prevenció d'irregularitats, una altra línia amb tres mesures.

La consellera ha destacat que l'administració "no pot convertir-se en un embut amb el qual s'ensopegue qualsevol projecte". "Hem de ser el motor agilitzador", ha incidit, i ha remarcat la importància de la col·laboració públic-privada, "indispensable per a la recuperació".

En aquesta línia, ha assenyalat que l'informe és "hereu" de l'aliança 'Alcem-nos', aconseguida l'any passat entre Generalitat, agents econòmics, institucions i partits.

DEBILITATS, DEFECTES I MESURES

En els diferents eixos, l'informe apunta diverses deficiències i problemes. En contractació, els procediments de gestió "es dilaten temporalment a l'excés", existeix una absència de planificació estratègica i no hi ha un òrgan especialitzat amb competències exclusivament en matèria de contractació pública a nivell de direcció General.

També hi ha duplicitats en informes preceptius, la inclusió de clàusules d'innovació "dista de ser freqüent" i existeix una "escassa" utilització del procediment obert simplificat.

Com a solucions, es proposa la creació d'una Direcció general de contractació, amb funcions exclusivament sobre aquesta matèria, que exercira com un "òrgan altament especialitzat en tramitació d'expedients de contractació i adjudicació de contractes públics". Aquesta direcció hauria d'estar integrada en Hisenda i haurà d'engegar una Taula General Permanent de Contractació.

Una altra de les mesures que es destaquen és l'ampliació de l'ús de la declaració responsable. Així, es preveu que en un any el Consell aprove un pla de simplificació que inclourà l'inventari de procediments administratius en els quals l'aportació inicial de documentació pels sol·licitants se substitueix per una declaració responsable o, en el cas d'autoritzacions o llicències, per una comunicació, així com la concreció de les reformes legals necessàries per a la seua implementació.

Quant a prevenció d'irregularitats, també es proposa la creació d'un canal específic, confidencial i segur, per a la presentació de denúncies i alertes en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.