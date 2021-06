El PSOE rechaza crear una comisión sobre la gestión del Festival de Mérida solicitada por la oposición en bloque

La solicitud, planteada por el Grupo Popular, ha recibido el apoyo también de Ciudadanos y de Unidas por Extremadura (Podemos-IU-Extremeños-Equo), y el rechazo del PSOE.

La oposición en bloque ha defendido la necesidad, a su juicio, de depurar responsabilidades políticas por lo ocurrido como fórmula también para que no se vuelvan a producir hechos similares.

Mientras, como rechazo a la propuesta, el diputado del PSOE Fernando Ayala Vicente ha argumentado que la Junta ya se personó como acusación en el proceso contra el exgerente, así como que "los extremeños con su paso por las urnas ya han dictado sentencia" como "responsabilidad política" sobre unos hechos ocurridos hace tres legislaturas.

Además, Ayala ha incidido que iniciativas como la que defiende el PP contribuirían con su política "carroñera" a "dañar" la imagen del certamen teatral emeritense y, con ello, "pueden atacar y dañar al turismo y la economía extremeña que se mueven en torno al festival"; al tiempo que ha destacado "la transparencia y eficacia" al "sanear" las cuentas de la cita emeritense practicada por el PSOE.

EL PP BUSCA DIRIMIR RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

Así, en defensa de la creación de la comisión, el diputado del PP Laureano León ha argumentado que una vez dirimidas las responsabilidades penales por lo ocurrido "hay que dirimir las responsabilidades políticas", porque el exgerente del Festival de Mérida Pedro Salguero fue "puesto a dedo" por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y porque lo ocurrido supone "un claro caso de corrupción" del gobierno socialista.

"La justicia ha cumplido y ahora nos toca a los políticos cumplir", ha espetado, porque "no es bueno mirar para otro lado". "Por una cuestión ética hay que ganar la batalla a la corrupción, y ésta se gana combatiéndola, no tapándola", ha subrayado. "No hay ninguna duda de que se han cometido irregularidades, hechos delictivos", y "hay que acabar con esa mancha que puede minorar el prestigio de una auténtica sella de identidad" para Extremadura, ha dicho.

Así, tras recordar hay una sentencia que condena al exgerente del festival Pedro Salguero "por los delitos de malversación y prevaricación administrativa", ha incidido en que ahora "se trata de depurar las responsabilidad políticas y al mismo tiempo evitar que esta mala gestión, esta mala praxis, esta corrupción pueda producirse en el futuro".

"Se condena al exgerente a una pena de privación de libertad y a inhabilitación. Es un claro caso de corrupción del gobierno de la Junta presidido por Fernández Vara, un hecho probado y sentenciado. Estamos hablando de delitos continuados en el tiempo que se inician en 2007 y acaban en 2011, curiosamente con la llegada del gobierno de Monago, que fue quien destapó estas irregularidades y hechos delictivos" por parte de un exconcejal socialista como Pedro Salgado, ha subrayado.

Con ello, ha recalcado que el PP pretende averiguar, así, el PP "¿por qué no se actuó pese a los requerimientos de la Intervención General de la Junta? ¿Por qué no se aprobaron las cuentas del Patronato del Festival que copresidía el presidente de la Junta, Fernández Vara? ¿Por qué se ha protegido y mantenido en el cargo al exgerente del Festival durante tantos años?", ha preguntado.

"Queremos saber por qué el gobierno presidido por Vara ha querido tapar y echar tierra encima de todo este asunto, por qué ha sido tan permisivo. ¿Es que ustedes tienen algo que ocultar?", ha preguntado a los socialistas, y ha incidido en que los extremeños tienen "el derecho de saber qué es lo que ha ocurrido realmente" en el Festival de Mérida, donde "ha ocurrido una verdadera tormenta de corrupción".

EL PSOE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

A su vez, el diputado del PSOE Fernando Ayala ha recordado que la Junta se personó en el proceso contra el exgerente, tanto como Abogacía como por parte del Consorcio, y ha pedido que la derecha "no dé lecciones de corrupción o de corruptos".

Sobre la sentencia contra Salguero, ha resaltado que "se ajusta a todo lo que pedía la Junta" para "no dejar pasar por alto ni una sola actuación negligente", y dentro de la iniciativa de la Administración regional de denunciar "cualquier sombra de corrupción de un cargo público".

Además, ha incidido en que "la Junta ha aprendido de los errores de la gestión del festival" de tal modo que "se ha establecido un elevado número de controles en todo el proceso administrativo, y eso hace ahora que sea un proceso tan riguroso que no llegue a su tramitación tan ágil como a todos nos gustaría", ha dicho.

Asimismo, ha destacado la "persecución" que hace el PSOE ante la corrupción. "Nos sentimos muy orgullosos de que cuando nos encontramos contra un sinvergüenza actuamos contra él", ha dicho Ayala, quien por eso reconoce que el PSOE aplaude la sentencia contra Salguero.

CIUDADANOS ESPERA QUE "LA HISTORIA NO SE REPITA"

Mientras, la diputada de Ciudadanos Marta Pérez Guillén, ha defendido la creación de una comisión de investigación para "depurar responsabilidades políticas" tras la gestión del exgerente Pedro Salguero en el Festival de Mérida "para que la historia no se repita".

"Una vez determinada la responsabilidad penal hay que depurar las responsabilidades políticas para que no nos falle la memoria y no se repita la historia", ha subrayado Marta Pérez, quien ha afirmado que no es "suficiente" con que la Junta se haya personado en la causa contra Salguero, sino que "el condenado fue designado a dedo por la consejera de Cultura, como él mismo ha dicho" y por tanto hay que asumir, a su juicio, también "responsabilidades políticas" por lo ocurrido.

La diputada de Cs, igualmente, ha incidido en que "durante años fallaron los controles de la Junta de Extremadura como dice la sentencia"; y ha ahondado en que "ya existe una responsabilidad penal, y es el momento de las responsabilidades políticas" a través de una comisión de investigación.

"Deberán analizarse cuáles fueron los errores, cuáles son los controles actuales y si son necesarias nuevas medidas de control", ha apostado Marta Pérez, quien ha defendido la comisión de investigación para cerrar una página "negra" de la gestión del Festival de Mérida.

UNIDAS POR EXTREMADURA CREE QUE HAY QUE "RENDIR CUENTAS"

De su lado, la diputada de Unidas por Extremadura Lorena Rodríguez Lucero, tras defender el incentivo del Festival de Mérida para la cultura y el turismo en la región, ha incidido en que hay que "rendir cuentas" tras la condena del exgerente del certamen Pedro Salguero por el "manejo de los fondos públicos", ya que aparte de la "responsabilidad penal" habría que asumir "responsabilidad política" por los hechos "acontecidos y probados".

"Salguero fue puesto ahí por algún cargo político que ahora debería dar la cara", ha señalado Rodríguez, quien ha abogado también por una gestión "más transparente y auditada" del certamen emeritense, después de que recientemente la licitación de su gestión haya sido "interminable" y con pliegos que "favorecen al actual adjudicatario".

Así, ha defendido que "procede un análisis" para evitar "dudas de favoritismo" y para "mejorar aspectos como la calidad del festival, la cota de profesionales extremeños", y ha añadido que Unidas por Extremadura apoya la comisión porque "es necesario esclarecer todas las cuestiones que ya han tenido un juicio penal" pero sobre la que no se han asumido "responsabilidades políticas".

"Es necesario que desde las instituciones se dé luz y taquígrafo a todos los contratos y procedimientos de fondos públicos", ha recalcado.