Big Sound se celebrarà al juliol amb 16 artistes nacionals i deixa C. Tangana i Nicky Jam per a 2022

El certamen ha anunciat, a més que, a causa de la pandèmia, els artistes absents en 2021, com a C. Tangana o Nicky Jam, entre uns altres, "s'aniran confirmant les pròximes setmanes a mesura que se'n vagen publicant dates dels seus corresponents gires internacionals per a l'edició de 2022 en la Ciutat de les Arts i les Ciències del 7 al 9 de juliol".

Big Sound recalca, en un comunicat, que "serà el primer festival de la Comunitat Valenciana confirmat per a 2021 a celebrar-se adaptant-se a les mesures sanitàries i aforaments actuals".

El canvi d'emplaçament és degut al fet que actualment -i durant els pròxims mesos- en la Ciutat dels Arts i els Ciències es troba el macroperatiu de vacunació massiva contra la Covid-19 de la ciutat.

L'organització del festival, ha pogut mantindre 16 dels 20 artistes anunciats en el seu cartell original que corresponen a les jornades del dijous 8 i del dissabte 10 de juliol amb: Bad Gyal, Don Patricio, Ana Mena , Danny Romero, Mueveloreina, Paula Cendejas, Sandra Groove, Chema Rivas, Medina Kid, CHILAX, Robie, Elena Farga, Del Port, David Dancos, Kuki M i Nassim, detalla.

Les actuacions dels artistes internacionals prèviament anunciades, que les seues gires s'han cancel·lat davant la dificultat de poder portar-les a conseqüència de la situació de pandèmia global, s'aniran confirmant les pròximes setmanes a mesura que cada artista vaja anunciant les seus gires internacionals per a l'edició de 2022 en la Ciutat dels Arts les dates de la qual seran el 7, 8 i 9 de juliol.

En "compensació", Big Sound ofereix diferents opcions als seus compradors: assistir aquest juliol de 2021, canviar l'abonament per a juliol de 2022 o assistir a les dos edicions adquirint l'abonament de 2022 a un preu molt reduït per a tots aquells que ja tenen els seus abonaments de 2021.

La promotora del festival BS Entertainment -que compta en aquesta ocasió també amb la col·laboració de Cervesa Turia- organitza també a València els cicles de Nits al Carme i Nits Acústiques i ha realitzat ja més de 40 concerts des que començara la pandèmia, congregant a més de 30.000 persones des de l'estiu de 2020, "demostrant que complint amb totes les mesures de seguretat, es pot gaudir de la música en viu i que la cultura és segura".