Imagine Dragons lanza su propio videojuego que tiene como banda sonora su nuevo tema, 'Follow You'

Casi dos años después de anunciar su retiro de la música temporalmente para descansar, y porque su vocalista padecía una enfermedad crónica en las articulaciones, la exitosa banda de pop-rock Imagine Dragons ha vuelvo con más fuerza que nunca.

El grupo estadounidense ha estrenado ya dos nuevas canciones, Cutthroat y Follow You. Y precisamente ha sido esta última la que han aprovechado para diversificar sus formatos, pues los intérpretes de Radioactive se han lanzado al mundo de los videojuegos.

Imagine Dragons ha estrenado un videojuego con gráficos retro inspirados en los títulos de 8 bits. El juego tiene como banda sonora su tema Follow You y se puede jugar desde el navegador del ordenador.

Los personajes jugables son los integrantes de la banda: Dan Reynolds, el vocalista, y los músicos Ben McKee, Daniel Wayne Sermon y Daniel Platzman. El título es un endless runner, un juego en el que el personaje corre por un nivel infinito recogiendo puntos mientras la velocidad va aumentando. El título más parecido a este es otro muy famoso de navegador, el juego del dinosaurio de Google Chrome.

Además, Imagine Dragons también ha aprovechado estos gráficos para sacar un videoclip de 8 bits de Follow You.

Esta no es la primera vez que la banda de pop-rock se vincula con los videojuegos, pues en los títulos Fuser, NBA 2K17 o Beat Saber sonaron algunos de sus temas. Y también son los intérpretes de Warriors, el tema del mundial 2014 de League of Legends, y Zero, banda sonora de Ralph rompe internet.